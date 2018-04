16:32 Uhr

In Glött gehen die Ecknacher leer aus Lokalsport

Mit 1:4 geht der Aufsteiger baden.

Es waren nicht die Voraussetzungen, die auf eine Vollgasveranstaltung der Ecknacher Bezirksligakicker beim SSV Glött hoffen ließen. Und mit zunehmender Spielzeit wurde man in dieser Ansicht bestätigt. Trotzdem fiel die 1:4-Niederlage mindestens ein Tor zu hoch aus.

Manfred Glas steckte den Ball durch, und Michael Eibel versuchte es vergebens mit einem Schlenzer. Glött spielte gefällig mit, versprühte aber zunächst keine Torgefahr. In der 22. Minute dann aber die kalte Dusche für die Gäste. Daniel Stredak startete von links ein Solo, ließ dabei drei VfL-Verteidiger alt aussehen und vollendete mit rechts ins lange Eck. Nur zwei Minuten später hätte es noch schlimmer kommen können. Mehmet Taner flankte nach innen, wo Benedikt Huber Taner am Fuß traf. Der eigentlich fällige Pfiff des Unparteiischen blieb aus. Ein Lupfer von Eibel landete Zentimeter neben dem Tor. Gabriel Anger ließ Hannes Helfer im Ecknacher Gehäuse erneut keine Chance.

Was sich Ecknach für die zweite Halbzeit vorgenommen hatte, war schnell vergessen. Anger erhöhte mit seinem zweiten Sonntagsschuss. Spielertrainer Florian Fischer traf per Kopf ins eigene Tor. Christoph Jung legte den Ball Andreas Manhard zum Ehrentreffer auf. (AN)

VfL Ecknach Helfer, Fischer, Hörl (76. Schmidt), Ettinger, Huber, Glas, Zakari (38. Elbl), Eibel (60. Manhard), Bergmair, Sultani, Jung.

Tore 1:0 Stredak (22.), 2:0/3:0 Anger (38./49.), 4:0 Fischer (57./Eigentor), 4:1 Manhard (87.) Schiedsrichter Faab (Oberostendorf) Zuschauer 180.

