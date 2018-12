11:22 Uhr

Marcel Richter wird Co-Trainer in Pipinsried Lokalsport

Der 37-Jährige folgt auf Manfred Bender und ist beim FC Pipinsried kein Unbekannter. Wie der 37-Jährige Spielertrainer Fabian Hürzeler unterstützen soll.

Regionalligist FC Pipinsried ist bei der Suche nach einem Nachfolger für Trainer Manfred Bender fündig geworden. Mit Marcel Richter übernimmt nun erneut ein Ex-Profi diese Aufgabe. Der 37-Jährige wird Co-Trainer von Spielertrainer Fabian Hürzeler.

Richter ist beim FCP kein Unbekannter. Bereits von 2007 bis 2009 gab der ehemalige Spieler des TSV 1860 München als treffsicherer Spielertrainer die Kommandos. Damit passt der 37-Jährige genau in das Anforderungsprofil des Vereins, das Spielertrainer Fabian Hürzeler folgendermaßen formuliert: „Es muss jemand sein, der mit den Spielern gut kann und auf Anhieb integriert ist. Es muss auf der menschlichen Ebene passen. Wir sitzen alle in einem Boot, also brauchen wir einen Teamplayer - einen Fachmann und Motivator, der das Team zusammenhält.“

Pipinsried: Neben Co-Trainer sollen auch noch Spieler kommen

Nach den zwei Jahren in Pipinsried übernahm Richter 2009 als Spielertrainer den TSV Dachau und führte den Klub von der Bezirksliga bis in die Bayernliga. Nach der Aufgabe seines Trainerjobs fungierte er als Sportlicher Leiter des Bayernligisten. Jetzt soll Richter mithelfen, den FC Pipinsried vor dem Abstieg zu bewahren. FCP-Manager Roman Plesche freut sich, dass er noch vor Weihnachten einen passenden Kandidaten gefunden hat. „Ich bin mir sicher, dass das mit Marcel passen wird. Er ist nicht nur ein fähiger Trainer, sondern auch ein cooler Typ, der die Sprache der Spieler spricht. Er wird Fabian tatkräftig unterstützen, Teile der Trainingsarbeit übernehmen und während der Spiele die Mannschaft von der Seitenlinie aus coachen.“ Plesche ist überzeugt, dass der Tabellenvorletzte noch das Ruder herumreißen kann. „Wir sind sehr, sehr zufrieden mit der gefundenen Lösung und hoffen, dass Fabi und Marcel uns zum Klassenerhalt führen.“

Marcel Richter, der im Herbst seinen Posten als Sportlicher Leiter beim TSV Dachau abgab, freut sich auf die neue Aufgabe: „Für mich ist es eine extrem reizvolle Sache, wieder als Trainer in einer so attraktiven Liga zu arbeiten. Die sportliche Situation ist kritisch, aber lösbar. Wir hatten gute Gespräche und ich bin überzeugt, dass wir die Klasse halten werden.“ Um das Ziel realisieren zu können, soll nun auch noch auf dem Transfermarkt etwas passieren. „Priorität hatte in den letzten Woche die Trainergeschichte. Diese Baustelle haben wir zu unserer vollsten Zufriedenheit abgearbeitet, jetzt wollen wir am Kader etwas machen. Ein, zwei gezielte Verstärkungen stellen wir uns vor“, verrät Plesche. (sry-)

