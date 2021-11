MotoGP

vor 18 Min.

Trotz Marquez-Ausfall: Warum Stefan Bradl beim Saisonfinale nicht dabei ist

Plus Trotz der Verletzung von Marc Marquez darf der Zahlinger Stefan Bradl beim Saisonfinale der MotoGP in Valencia nicht für Honda starten. Was dahintersteckt.

Von Sebastian Richly

„Ich habe alles versucht. Ich wollte unbedingt dabei sein, aber das Team hat anders entschieden“, so kommentiert Motorradrennfahrer Stefan Bradl die Entscheidung seines Teams HRC -Honda, den Zahlinger (Gemeinde Obergriesbach) beim Saisonfinale der MotoGP am Wochenende in Valencia nicht an den Start zu schicken. Stattdessen bleibt die Maschine verwaist, denn Bradl hat Wichtigeres zu tun.

