Nachwuchs-Triathlet: Das Erfolgsgeheimnis des Jakob Schmaus

Plus Mit 16 Jahren ist der Unterwittelsbacher Triathlet flott unterwegs. Warum für den Zehntklässler Siege zweitrangig sind und welche Rolle Vater Joachim spielt.

50 Kilometer mit dem Rad fahren – solche Distanzen bringen Jakob Schmaus kaum ins Schwitzen. Der Unterwittelsbacher ist beim Triathlon andere Anstrengungen gewohnt. Schwimmen, Radfahren und Laufen – diese Kombination ist genau das, was dem 16-Jährigen so gut an seinem Sport gefällt. Erfolgreich ist Schmaus aber auch in den einzelnen Disziplinen. Beim Laufen geht er für den LC Aichach an den Start – in seiner Altersklasse ist er bei den mittleren Distanzen (fünf bis zehn Kilometer) wie dem Dreikönigslauf kaum zu schlagen. Im Wasser geht der Schüler, der die zehnte Klasse des Aichacher Deutschherren-Gymnasiums besucht, für den SSV Schrobenhausen an den Start.

Triathlet Jakob Schmaus hat schon früh mit Sport angefangen

Angefangen hat Schmaus schon früh, allerdings zunächst als Leichtathlet bei der LG Aichach-Rehling. „Ich habe aber ziemlich schnell gemerkt, dass mir längere Distanzen viel mehr Spaß machen.“ Mit Vater Joachim, der ebenfalls Triathlet ist und für den LC Aichach startet, war er früher schon oft unterwegs. Das hat sich bis heute nicht geändert. Bereits mit zehn Jahren unternahm Jakob Schmaus mit seinem Vater seine erste Alpenüberquerung – weitere sollten folgen. „Es ist schön, wenn man sein Hobby gemeinsam ausüben kann. Als Vater war und ist es für mich toll, seine Entwicklung zu verfolgen“, so Joachim Schmaus. Während der Sohn zunächst meist hinterherlief und der Vater warten musste, haben sich die Kräfteverhältnisse mittlerweile gedreht. „Auf dem Rad am Berg komme ich schon länger nicht mehr hinterher, jetzt ist er auch beim Laufen schneller.“

Erstmals die Nase vorne in einem Wettbewerb hatte Sohn Jakob beim Wittelsbacher Straßenlauf 2018. Der Nachwuchsathlet erinnert sich: „Es war nie mein Ziel, schneller als mein Papa zu sein. Er hilft mir sehr und macht auch meinen Trainingsplan. Einen Lauf zu gewinnen, ist aber etwas Schönes.“ Dabei geht es dem 16-Jährigen weniger um Erfolge: „Ich will mich immer verbessern und habe mehr die Zeiten im Blick. Wenn ich am Ende gewinne, beschwere ich mich aber auch nicht.“ Immer mit dabei ist die Stoppuhr: „Ich kenne alle meine Zeiten, das ist mir sehr wichtig.“ Der Nachwuchsathlet hat dabei einen wichtigen Tipp: „Man sollte sich eine gewisse Zeit vornehmen und unbedingt seine Fähigkeiten realistisch einschätzen und ein Rennen nie zu schnell angehen. Wenn man nach einem Kilometer sich nur noch quälen muss, macht es keinen Spaß.“

Sportporträt: Jakob Schmaus erfolgreich beim Friedberger Halbmarathon

Der Erfolg kommt bei Jakob Schmaus nicht von ungefähr. Beinahe täglich treibt der Schüler Sport. Die Triathlon-Disziplinen wechseln sich dabei ab, wobei am Samstag oft zwei von drei Aktivitäten auf dem Trainingsplan stehen. Ansonsten geht es für den Schüler nach den Hausaufgaben meist direkt zum Training. Viel Freizeit bleibt da nicht. „Hobbys habe ich eigentlich nicht“, so Schmaus, dem aber doch noch eine Freizeitbeschäftigung einfällt: „Wir schauen und spielen viel Darts. Das fasziniert mich.“ Zusammen mit Vater Joachim werden ab und an zu Hause Pfeile geworfen.

Doch am liebsten kämpft der 16-Jährige gegen die Uhr. In seiner Altersklasse muss Schmaus 750 Meter schwimmen, 20 Kilometer Rad fahren und anschließend fünf Kilometer laufen – das entspricht exakt der Hälfte der olympischen Distanz. Bislang hat der Unterwittelsbacher weniger als zehn Wettbewerbe absolviert, denn die Triathlon-Saison geht nur von Mai bis Juli. 2019 startete Schmaus beim Augsburger Kuhsee-Triathlon, besonders erfolgreich war er beim Friedberger Halbmarathon. Dort landete der Nachwuchsathlet auf Rang drei und knackte die Schallmauer von 1.30 Stunden. Er war rund anderthalb Minuten schneller als Vater Joachim, der 2019 beim bekannten Hamburger Triathlon am Start war.

Das sind die Ziele des Unterwittelsbacher Triathleten

Von solchen Großveranstaltungen träumt auch der Sohnemann. „Die Challenge in Roth ist sehr interessant. Auch der Ironman auf Hawaii wäre super, aber das ist noch sehr weit weg. Ich schaue erst einmal auf die Wettbewerbe in diesem Jahr.“ Den Aichacher Dreikönigslauf hat der Unterwittelsbacher bereits hinter sich. Mit Platz 18 war Schmaus zufrieden: „Normalerweise bin ich zu dieser Jahreszeit immer erkältet. Es war tatsächlich mein erster Dreikönigslauf über die volle Distanz.“ Mit Karlsfeld und dem Friedberger Halbmarathon stehen weitere Läufe an. Am liebsten geht der 16-Jährige aber beim Triathlon an den Start. „Man muss einfach alles geben. Nach dem Schwimmen hat man eine Grundmüdigkeit und im Ziel ist man völlig fertig. Einziger Nachteil ist, dass man die Landschaft nicht so genießen kann.“

Noch weniger Spaß bereitet dem Unterwittelsbacher das sportlen bei Kälte, weshalb er lieber im Sommer trainiert. „Neben dem Sport hat die Einheit dann auch noch einen Ausflugscharakter.“ So kommt es bei schönem Wetter durchaus vor, dass Familie Schmaus zum Ammersee und zurück radelt – also rund 120 Kilometer. Ansonsten hat Jakob Schmaus aber seine Lieblingsstrecken im Aichacher Raum. Mit dem Rad fährt er meist um die 50 Kilometer bis nach Schiltberg und zurück. Laufen geht der Schüler am liebsten im Wald nur wenige Hundert Meter vom Elternhaus entfernt. Geschwommen wird im Sommer im Radersdorfer See oder im Aichacher Freibad.

Jakob Schmaus: Weltmeister Sebastian Kienle ist sein Vorbild

Wen würdest du gerne einmal kennenlernen oder treffen?

„Triathlet Sebastian Kienle. Er ist sportlich mein großes Vorbild, aber auch so ein cooler Typ. Er nimmt die Wettbewerbe nicht so ernst wie andere und bleibt locker und immer freundlich. Das gefällt mir. Ich würde mir gerne ein paar Tipps von ihm holen und mit ihm trainieren, egal wie hart das wird.“

Mit welcher Sportart kannst du gar nichts anfangen?

„Ballsportarten wie Handball oder Basketball sind nicht mein Ding. In der Schule bin ich immer ganz schlecht. Im Fernsehen schaue ich mir schon ab und zu mal ein Spiel an, aber selbst spielen – da gehe ich lieber laufen.“

Womit kann man dich so richtig auf die Palme bringen?

„Beim Rennen, wenn einer die ganze Zeit hinter mir herläuft und dann auf den letzten Metern vor dem Ziel noch schnell vorbeizieht. Das geht gar nicht und macht mich wütend. Das mag zwar eine taktische Variante sein, aber so etwas finde ich doof. Ansonsten mag ich Ungerechtigkeiten nicht – egal wo.“