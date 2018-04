Pipinsried verpasst Big Point

16:32 Uhr

Nach einem Foul an Manuel Müller agierte man in Überzahl.

0:0 in Illertissen trotz Überzahl.

Der FC Pipinsried hat beim Auswärtsspiel beim FV Illertissen einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt verpasst. Trotz langer Überzahl musste sich der Aufsteiger mit einem 0:0 zufriedengeben.

Beide Teams brauchten dringend Punkte, um sich von den Abstiegsplätzen zu distanzieren. Dementsprechend verlief auch die Partie. Keine Mannschaft wollte den ersten Fehler machen, weshalb beide Teams wenig riskierten. Zunächst kam der FVI besser in die Partie, ohne sich aber große Chancen zu erarbeiten. Nach einer halben Stunde wurden auch die Gäste etwas besser, aber auch die konnten sich nichts Gefährliches herausspielen. In der 39. Minute dann der erste große Aufreger: Fabian Rupp sah glatt Rot wegen einer Notbremse an Müller. Den fälligen Freistoß setzten die Gäste aber nur an den Pfosten. Nun mussten die Hausherren eine komplette Halbzeit zu zehnt überstehen.

In der zweiten Hälfte übernahmen dann auch zunehmend die Gäste das Zepter. In der 51. Minute tauchte plötzlich Manuel Müller alleine vor dem Tor der Gastgeber auf, der Keeper konnte den Ball in letzter Not aber noch abwehren. Auch danach drückten die Gäste auf den Siegtreffer, allerdings verteidigte der FVI in Unterzahl sehr gut und ließ fast nichts zu. Der FC wurde mit zunehmender Spieldauer immer ungeduldiger, weshalb seine Aktionen nicht mehr richtig zu Ende gespielt wurden. Und so blieb es nach 90 Minuten beim 0:0.

Der Punkt hilft beiden Teams nicht wirklich weiter, wobei er sich für die Hausherren wohl etwas besser anfühlt, da man mehr als eine komplette Halbzeit in Unterzahl agierte. (fupa)

FC Pipinsried Reichlmayr, Burkhard, Achatz (75. Tosun), Grassow, Segashi, Schuster, Liebsch, Berger, Rabihic, Müller, Lushi.

Rot Rupp (39./Illertissen/Notbremse) Schiedsrichter Marx (Großwelzheim) Zuschauer 350.

