Schormair fährt knapp am Treppchen vorbei

Aichacher Rennfahrer Fabian Schormair landet bei Bayerischer Meisterschaft im Spitzenfeld

Radrennfahrer Fabian Schormair aus Aichach nahm am vergangenen Wochenende im Ostallgäu an den bayerischen Meisterschaften 1er Straße teil. Das Rennen fand in Schweinlang bei Kraftisried statt und ging über zehn Runden á 9,3 Kilometer mit einem 1,7-Kilometer Schlussanstieg. Das Rennen war mit 1500 Höhenmetern und einer Siegerzeit von 2:09 Stunden sehr anspruchsvoll.

Schormair wurde in diesem Feld Fünfter und zeigte sich damit zufrieden. Wie er berichtet, setzte sich bei der Rennhälfte eine dreiköpfige Gruppe mit einem extern gewerteten Fahrer ab. Dieses Gespann machte den Sieg unter sich aus. „Alle drei waren MTB-Fahrer und haben uns ganz schön alt aussehen lassen“, erzählt der Aichacher. Zwei Runden vor Schluss auf dem Weg hoch ins Ziel bildete sich dann um Schormair noch eine siebenköpfige Verfolgergruppe, in der er im Sprint um Platz 3 dann den 5. Platz ergattern konnte. Es gewann Pirmin Eisenbarth (Team Texpa-Simplon MTB) vor Georg Egger (Lexware MTB-Team) und Tim Wollenberg (Maloja Pushbiker). Da Schormair nicht ganz fit war, war er mit seiner Platzierung sehr zufrieden.

Das Rennen, das mit Amateuren und der U19 ausgetragen wurde, war laut Schormair im Vergleich zu den Vorjahren sehr schnell und fand bei 22 Grad und wolkenlosem Himmel unter super Bedingungen statt.

Mit den jüngsten Ergebnissen blickt der Aichacher freudig dem letzten Rennen entgegen. Vom 7. bis 10. Oktober fährt er in den französischen Ardennen das Circuit des Ardennes, eine glänzend besetzte Profi-Rundfahrt. Danach verabschiedet er sich in die Winterpause. (AZ)