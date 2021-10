Aichacher Schützengau: Rehlingerin stellt neuen Einzelrekord in Gauoberliga auf

Plus Eine Rehlingerin setzt im dritten Durchgang des Rundenwettkampfs im Gau Aichach mit 388 Ringen eine neue Bestmarke. Schönbach bleibt weiter an der Spitze der Gauoberliga.

Langsam kommen die Schützen bei den Rundenwettkämpfen im Gau Aichach in Fahrt. An diesem Wochenende verbesserte Angela Schlögl aus Rehling die bisherige Bestmarke von Thomas Stegmayer aus Oberbernbach um zwei Ringe auf 388. Für alle Laien: Sie traf aus einer Entfernung von zehn Metern bei 40 Schuss mindestens 28-mal einen ein Millimeter großen Punkt, den Zehner. Wenn sie bei den restlichen zwölf Schuss auch nur einmal schlechter traf als den Neuner, dann müssten noch weitere Zehner als Ausgleich dabei gewesen sein.