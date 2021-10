Schönbach zielt genauer als erwartet

Grüne-Eiche-Team holt ersten Sieg in der Bayernliga. Ein Schütze überragt

Einen besseren Start in die Bayernliga der Luftpistolenschützen hätte sich das Team von Grüne Eiche Schönbach nicht erträumen können. Mit 4:1 Punkten in der Einzelwertung und dem Gesamtergebnis von 1810: 1777 Ringen startete der Aufsteiger gegen die favorisierten „Bund“-Schützen aus Allach in die neue Saison in Scheuring. Den zweiten Wettkampf verlor man in der Einzelwertung nur knapp gegen „Edelweiß“ Scheuring II, die als Gastgeber im Einzelwettbewerb mit 3:2 und im Gesamtergebnis mit 1827:1819 Ringen die Nase vorne hatten.

Die Grüne Eiche Pistoleros liegen durch die hohen Gesamtringzahlen und dem positiven Einzelpunktestand von 6:4 auf dem dritten Platz der Bayernliga Süd, der dritthöchsten Klasse. Zum Wettkampfgeschehen des ersten Vergleiches gegen die Allacher „Bund“-Schützen lief es an Position Eins noch denkbar knapp zwischen Sebastian Hammer (374 Ringe) und Markus Lehner (373) ab, während auf zwei Jörg Seckler mit dem Wettkampfhöchstergebnis von 375 Ringen gegen Michaela Bösl (359) dominierte. Einen seiner schwächeren Schießtage durchlebte Viktor Baumbach, der auf Position Drei mit 341 Ringen den Einzelpunkt gegen Carlotta Richter (357), abgeben musste. Souverän meisterte Kapitän Andy Stadlmayr (359) seinen Part gegen Bernd Pfützer (336). Daniel Baumbach (361) setzte schließlich gegen Alexander Hobmeier (352 R.) den Schlusspunkt.

Nach der Mittagspause gab es eine Premiere für die Schönbacher Schützen, denn erstmals mussten sie an einem Wettkampftag zwei Duellen ausschießen. Nun ging es gegen die Bundesliga-Reserve aus Scheuring. Sebastian Hammer traf mit Klaus Hopfensitz auf einen alten Bekannten aus dem Schützengau Aichach. Beide kennen sich von vielen Gaumeisterschaften. Hammer verlor gegen Hopfensitz, der seit geraumer Zeit im Scheuringer Team schießt, mit einem Ring Unterschied (366:367). Auf zwei holte Jörg Seckler, erneut mit Tageshöchstergebnis von 374 Ringen gegen Fabian Ranzinger (365) den ersten Punkt für Schönbach. Im mittleren Paarkreuz steigerte sich Viktor Baumbach auf 353 Ringe, blieb aber chancenlos gegen Leon Schupper (371) Auf Position vier steigerte sich Andy Stadlmayr (366) und holte den zweiten Punkt für sein Team gegen Sebastian Heinisch zum zwischenzeitlichen von 2:2. Zum endgültigen Entscheid kam es somit in der fünften Begegnung zwischen Daniel Baumbach, der mit 360 Ringen erneut ein hervorragendes Ergebnis vorlegte. Die Scheuringerin Eileen Schupper behielt aber die Nerven. In der letzten Minute der zulässigen Schießzeit schob sie sich mit einer Zehn und 361 Ringen noch am Schönbacher vorbei und machte den Sieg ihres Teams perfekt.

Mit den Leistungen können die Schönbacher Schützen zufrieden sein, schließlich ging Grüne Eiche in der vergangenen Saison noch in der Oberbayernliga an den Start – verbunden mit einem anderen Wettkampfmodus. Weiter geht es für den Aufsteiger am 31. Oktober erneut in Scheuring. (jr-)