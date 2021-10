Rehling II stürzt den Spitzenreiter

Nach viertem Durchgang im Rundenwettkampf ist Oberbernbach in Gauoberliga vorn

Kurz vor Ende der Vorrunde im Rundenwettkampf des Sportschützengaus Aichach funktioniert nun auch die Ergebnis- Darstellung auf der Gauseite im Internet. Die Ergebnisse sind unter der Rubrik RWK 2021-22/Ergebnisse zu finden. Dort können die Mannschaftergebnisse und auch die Einzelergebnisse der Schützen eingesehen werden. Nur eine Jugendmannschaft wurde bislang für diese Saison nachgemeldet. Von der Möglichkeit, Schießgemeinschaften zu bilden, ist laut Mitteilung des Sportschützengaus kein Gebrauch gemacht worden. Vereine, die doch noch eine Mannschaft melden möchten, können das bis Dienstagabend, 26. Oktober, tun.

In der Gauoberliga hat sich Spitzenreiter Schönbach I gegen Rehling II geschlagen geben müssen. Dadurch übernahm Oberbernbach I, das sich in Gallenbach die Punkte sichern konnte, jetzt die Tabellenführung. Das beste Mannschaftsergebnis erzielten die Schützen aus Hollenbach mit 1520 Ringen gegen Mainbach I. In den beiden Gauligen konnten die beiden Tabellenführer ihren Platz an der Sonne verteidigen. In der Gauliga 1 schossen die Schützen von Todtenweis II mit 1499 Ringen das erste Mal in dieser Saison unter 1500 Ringen und konnten sich damit gegen Zahling I durchsetzen. Schiltberg, das punktgleich an Platz zwei stand, erzielte das erste Mal in diesem Rundenwettkampf mit 1504 Ringen ein Ergebnis über der 1500er-Marke gegen Oberbernbach II und konnte dies in einen Sieg umsetzen. In der Gruppe 2 konnten sich die Schützen aus Inchenhofen durch einen Sieg in Sainbach auf Platz vier verbessern. Igenhausen I zieht mit einem Vorteil von circa 40 Ringen an der Spitze der Gruppe ihre Kreise. In den A-Klassen konnten bis auf eine Mannschaft alle ihren Platz in der Tabelle verteidigen.

In der Gauliga setzte sich Griesbeckerzell I durch einen weiteren Sieg gegen Rehling an der Spitze ab. Als neuer Verfolger sitzen der Nummer eins nun die Schützen von Oberbernbach I, die einen Sieg gegen Walchshofen einfahren konnten, mit vier Punkten Abstand im Nacken. Oberwittelsbach I konnte durch einen Sieg gegen Eisingersdorf I die rote Laterne an Rehling I abgeben. Die A-Klasse führen weiterhin die Schützen aus Schönbach II an, die das erste Mal die 1400er-Grenze gegen Sulzbach I geknackt haben an. In der weiteren Tabelle hat es in der vergangenen Woche keinerlei Platzverschiebung gegeben. (AZ)