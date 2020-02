vor 23 Min.

Schönbach siegt im Topduell

Mit einer starken Leistung schlagen die Luftpistolenschützen von Grüne Eiche den Spitzenreiter

Die Revanche für die 0:5-Pleite im ersten Duell mit Egling ist den Luftpistolenschützen von Grüne Eiche Schönbach gelungen. Der Aufsteiger besiegte am letzten Wettkampftag der Oberbayernliga Nordwest den bislang ungeschlagenen Tabellenführer nach Einzelduellen mit 3:2. Auch bei der Ringwertung hatte Schönbach mit 1822:1784 die Nase vorne.

An Position eins ließ Sebastian Hammer Gegner Adrian Offer mit 374:360 Ringen keine Chance. Erneut den Tagesbestwert erzielte allerdings Neuzugang Jörg Seckler. Der Untergriesbacher toppte Hammers Ergebnis und kam am Ende auf 377 Ringe. Dieses Ergebnis stellte sogar die Saisonbestleistung für Seckler da. Die 368 Zähler von Maximilian Schneider reichten da nicht aus. An Position drei erwischte Victor Baumbach einen schlechten Tag. Seine 355 waren zu wenig für die 362 Ringe von Bernd Zeisberger. Auch Mannschaftskapitän Andreas Stadlmayr musste sich mit 357 Ringen geschlagen geben. Der Eglinger Jochen Zibuschka hatte 361. So fiel die Entscheidung an Position fünf. Hier schoss Andreas Baumbach solide mit 359 Ringen. Das reichte locker gegen Sonja Blaß (333).

Durch den Sieg zogen die Schönbacher mit dem Spitzenreiter gleich. Allerdings bleibt nur Rang zwei, da die Eglinger mit 42:8 die bessere Einzelstatistik gegenüber Schönbach (35:15) haben. (AZ)

