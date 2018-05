19:38 Uhr

Stätzling bleibt im Rennen Lokalsport

Der FCS holt beim SC Aufkirchen ein 1:1 und hat im Rückspiel alle Chancen, die nächste Runde zu erreichen.

Zwei Tore, zwei Gelb-Rote Karten, kein Sieger. Unter diese Überschrift könnte man das erste Relegationsspiel des FC Stätzling im Kampf um den Klassenerhalt in der Landesliga Südwest stellen. Die Stätzlinger kamen am Donnerstagabend im mittelfränkischen Aufkirchen vor rund 500 Zuschauern zu einem 1:1-Unentschieden, ein Resultat, das für das Rückspiel am Sonntag in Stätzling alle Optionen offenlässt. „Wir haben erreicht, was wir wollten. Ein Tor geschossen und nicht verloren“, so Stätzlings Abteilungsleiter Michael Baumeister nach dem Spiel.

Der FC Stätzling verschaffte sich mit diesem 1:1 beim mittelfränkischen Bezirksligazweiten SC Aufkirchen eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am Sonntagnachmittag. Vor 464 zahlenden Zuschauern hatte der FC Stätzling einen Auftakt nach Maß, denn bereits nach zwei Minuten traf Franz Losert zur Führung. Nach zwei gefährlichen Flanken rollte der Ball aus dem Strafraum und Losert jagte die Lederkugel mit der Innenseite platziert zum 1:0 für den Landesligisten in die Maschen. Die Gäste kontrollierten daraufhin die Begegnung und setzten gelegentlich Nadelstiche in die Aufkirchener Abwehr. Erst in der 30. Minute musste der FCS zum ersten Mal durchatmen, als Babel am Ball und auch Pfosten vorbeirutschte. Dann hatten die Stätzlinger bei einem Pfostenschuss von Tobias Babel in der 32. Minute auch ein bisschen Glück. Kurz vor der Pause scheiterte Nico Gröb nach toller Vorarbeit von Winterhalter und Wehren an der vielbeinigen Abwehr der Franken.

Nach dem Seitenwechsel wurden die Gastgeber mutiger und hatten nach einer Gelb-Roten Karte für Horn zusätzlich noch Überzahl. Die nächste Gelegenheit hatte aber Losert, der plötzlich im Strafraum frei zum Schuss kam und nur knapp das Gehäuse verpasste. Der SC Aufkirchen drängte nun auf den Ausgleich und wurde in der 66. Minute belohnt. Simon Babel hämmerte den Ball ansatzlos zum 1:1 unter die Querlatte. Nur zwei Minuten später schickte Schiedsrichter Benjamin Mignon Aufkirchens Jonas Sauter mit der Ampelkarte zum Duschen und die Stätzlinger konnten die Partie wieder ausgeglichen gestalten. Während die Gastgeber weiterhin vorwiegend mit hohen Bällen agierten, konnte der FCS bei schnellen Gegenangriffen keine Gefahr entwickeln. So gab es keine weitere ernsthafte Tormöglichkeit und beide Teams mussten sich in einer fairen Partie letzten Endes mit einem gerechten 1:1-Unentschieden zufriedengeben.

Am Sonntag empfängt der FCS die Mittelfranken zum Rückspiel um 16 Uhr. Und – Stand Freitag – haben die Stätzlinger auch einen Joker im Köcher: den ehemaligen FCA-Profi Michael Thurk. „So, wie es jetzt aussieht, wird uns Michi am Sonntag zur Verfügung stehen.“

