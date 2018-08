17.08.2018

Thierhaupterin ist Deutsche Vizemeisterin Lokalsport

Martina Wunderle aus Neukirchen kommt aus einer Mountainbiker-Familie. Mit elektrischer Hilfe ist die 35-Jährige jetzt ganz oben angekommen.

Von Oliver Reiser

Mountainbike-Fahren ist bei den Wunderles aus dem Thierhauptener Ortsteil Neukirchen Familiensport. Nicht nur Martina Wunderle sondern auch ihr Mann, die beiden Buben David, 10, und Matthias, 6, und ihr Vater steigen regelmäßig in den Sattel. „Niemals E-Bike“, lautete die Devise von Martina Wunderle in einer Sportart, in der man sich eigentlich mit eigener Kraft über Stock und Stein bewegt. Puristische Mountainbiker, die sich bergauf abstrampeln, bezeichnen E-Mountainbiker als Weicheier, weil sie mit viel weniger körperlicher Leistung viel höhere Geschwindigkeiten erzielen können. Deshalb werden klassische Hobbybiker auch ständig von ihren elektrisch unterstützen Kollegen überholt.

Als sich Martina Wunderle 2017 für das Haibike-Team beworben hat, ist sie nur noch das erste Jahr unmotorisiert gefahren. Da es sich nämlich um einen der führenden Hersteller von E-Mountainbikes handelt, ist die junge Frau dann relativ schnell auf das elektrisch unterstützte Rad umgestiegen. „Das ist genauso sportlich und auch brutal anstrengend. Technisch ist jedoch mehr möglich. Das ist nicht ohne“, versichert die 35-Jährige, die am vergangenen Wochenende ihren bisher größten Erfolg feiern konnte: Bei den ersten deutschen E-Mountainbike-Meisterschaften in Wipperfürth hat sie sich den zweiten Platz geholt. „Das freut mich so, weil ich in der letzten Saison mit einer wirklich fiesen Verletzung zu tun hatte und mich nun endlich zurückgekämpft habe“, jubelt die zierliche Frau. „Das wurde natürlich gebührend mit meinem Team gefeiert.“

Das Bergische Land wartet auf mit naturnahen Offroad-Strecken und einigen Steigungen und Abfahrten. Neben der Fahrtechnik, der Fitness, der Taktik und dem richtigen Material zählt ebenso die Fairness – so wurden zwei Fahrer bei der technischen Kontrolle dem “E-Bike-Doping” überführt und demzufolge disqualifiziert.

So sportlich ist Martina Wunderle aus Thierhaupten

Das Haibike-Enduro-Team besteht aus vier Jungs und Martina Wunderle. Während der Saison werden alle Rennläufe der Enduro One in der E-MTB Klasse gefahren. „Das ist eine Sparte im Mountainbike-Sport. So ähnlich wie Freeride. Meist wird dabei auf Naturfels gefahren“, erklärt Wunderle.

Insgesamt war sie mit ihrem Team, ein Projekt, das von Haibike und dem Mountainbike Magazin ins Leben gerufen wurde, heuer schon auf drei Trainingslagern in Österreich und Italien (Südtirol) und bei diversen Fotosessions für die Sponsoren unterwegs.

Zur Ausrüstung gehören neben einem Helm, einer Brille und speziellen Enduro-Schuhen auch Ellbogen- und Knieprotektoren sowie ein Dirtsuit, das man vor dem eigentlichen Rennen überstreift, um das offizielle nicht zu verschmutzen. Derzeit befindet sich Martina Wunderle mit einer privaten Gruppe auf einer Mountainbike-Tour in den Schweizer Alpen. „Ich sitze hier auf 2600 Metern und die Aussicht ist einfach herrlich“, lässt die Gipfelstürmerin wissen.

