00:02 Uhr

Vater und Tochter zielen am besten

Thomas und Paula Stegmayer beste Einzelschützen bei Aichacher Stadtmeisterschaft in Oberwittelsbach

Seit 44 Jahren pflegen die Aichacher Stadtschützenvereine denn sportlichen Wettkampf in verschiedenen Disziplinen, ermitteln ihre Stadtschützenkönige, die treffsichersten Mannschaften und Einzelschützen. Diesmal hatten die Oberwittelsbacher Burgfalken die Organisation übernommen. Vor 44 Jahren waren die Burgfalken maßgeblich beteiligt, als die Wettkämpfe in ihrem Vereinslokal ins Leben gerufen wurden.

Der neue Aichacher Stadtschützenkönig in der Disziplin Luftgewehr ist Daniel Greppmair von Jagdlust Gallenbach. In der Disziplin Luftpistole zielte Josef Sumperl von der Kgl. priv. Feuerschützengesellschaft Aichach am besten. Bei der Jugend hatte Luisa Brand, ebenfalls von den Kgl. priv. Feuerschützen die Nase vorn. Beste Einzelschützen waren Thomas Stegmayer (LG), Jörg Seckler (LP) und Paula Stegmayer (Jugend). Insgesamt beteiligten sich 181 Schützen, darunter 25 Vereinsschützenkönige.

Burgfalken-Schützenmeister Manfred Ruf eröffnete den Ehrungsabend. Gauschützenmeister Gerhard Lunglmeir freute sich, dass die Burgfalken bereits zum dritten Mal an der Reihe waren, die Stadtmeisterschaft auszurichten. Mit Blick in die Mitgliederliste des Gaues betonte der Gauschützenmeister, dass die 14 Stadtvereine 37 Prozent der Gaumitglieder stellen. „Es ist nicht gerade eine Dorfmeisterschaft, sondern schon eine größere Angelegenheit“, so Lunglmeir. Zur Beteilung von 181 Schützen am Gauschießen sagte er, dass dies nur über zehn Prozent der Vereinsmitglieder der beteiligten Vereine waren. Den Schützenmeistern der Stadtvereine legte er daher ans Herz, bei der Beteiligung etwas anzuschieben. 2020 richten die Ecknachtaler Ecknach die 45. Stadtmeisterschaft aus. (ech)

Themen folgen