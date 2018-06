21.06.2018

Walther trainiert die Zweite Lokalsport

Versammlung: Aichacher Handballer ohne A-Mädchen

Auf der Jahreshauptversammlung der Handballabteilung des TSV Aichach blickten die Verantwortlichen auf das vergangene Sportjahr. Rund 40 Mitglieder waren gekommen.

Die Trainerfragen für die kommende Saison sind schon seit Längerem in trockenen Tüchern. Manfred Szierbeck bleibt den Herren 1 erhalten und Martin Fischer gibt weiterhin zusammen mit Thomas Wonnenberg bei den Damen I den Ton an. Im Bereich der Reserven hat sich Hermann Ilk nach vielen Jahren als Trainer der Herren II verabschiedet. Stefan Walther übernimmt diesen Posten. Stefan Stuke wird weiterhin die Damen II leiten.

Jugendleiter Stefan Walther äußerte sich positiv über die Umsetzung des elektronischen Spielberichtsbogens im Jugendbereich. Die Qualifikationsrunden für die neue Saison sind alle absolviert und Walther ist mit den Ergebnissen zufrieden. Allerdings gibt es im weiblichen Bereich in der kommenden Spielzeit zwei Lücken. Die Meldung einer weiblichen A- und C-Jugend beim TSV Aichach ist wegen Spielermangel nicht möglich. Anfang Juli steht zudem wieder das Zeltlager der Aichacher Handballer am Mandlachsee an. (won)

