Aindling II marschiert - Routinier stürzt Obergriesbach

Plus Der TSV Aindling II feiert den fünften Erfolg in Serie. Türkspor gewinnt das Aichacher Derby. 40-Meter-Knaller sorgt für Niederlage des SV Obergriesbach.

Der TSV Aindling II bleibt weiter in der Erfolgsspur. Beim TSV Merching II siegte die Ettinger-Elf mit 2.0. DerTSV Dasing II bezwang im Derby den TSV Inchenhofen II klar mit 5:1. Türkspor Aichach setzte sich mit 3:1 gegen den BC Aichach II durch und der SV Hörzhausen gelang in der Schlussminute mit einem Distanztreffer von Routinier Hikmet Görkerslan der 3:2-Heimsieg über den SV Obergriesbach. Weiter erfolgreich bleiben auch die Wanderfreunde Klingen.

TSV Inchenhofen II – TSV Dasing II 1:5