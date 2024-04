Fußball-A-Klasse

Sielenbach strauchelt - Türkspor Aichach siegt im Derby gegen Klingen

Plus Der TSV Sielenbach patzt im Aufstiegsrennen. Der FC Laimering gewinnt das Dasinger Ortsderby. Türkspor Aichach zerstört letzte Klingener Aufstiegsträume.

Von Reinhold Rummel

In der A-Klasse Augsburg Ost stolperte der Tabellendritte TSV Sielenbach beim Remis gegen Oberbernbach. Dadurch rückte Platz zwei in weite Ferne. Im Dasinger Ortsderby reichte Absteiger FC Laimering ein Treffer zum Sieg. Für den SV Obergriesbach II wird es langsam eng. In der A-Klasse Aichach bleibt der SV Obergriesbach dank des Sieges im Spitzenspiel oben dran. Türkspor Aichach gewinnt Derby gegen Klingen.

TSV Sielenbach – SC Oberbernbach II 1:1

