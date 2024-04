Fußball-Landesliga

Aindling entgleitet im Endspurt gegen Haching der Sieg

Plus Dem Team zwei der SpVgg Unterhaching ist nach dem 2:1 beim TSV der Aufstieg in die Bayernliga nahezu sicher. Welchen positiven Aspekt Trainer Adrianowytsch der Niederlage abgewinnen kann,.

Von Johann Eibl

Eine knappe Stunde hatte man den Eindruck, als könnte der TSV Aindling dem Team zwei der SpVgg Unterhaching am Sonntagabend ein Bein stellen. Doch dann drehten die Gäste, denen Meisterschaft und Aufstieg in die Bayernliga praktisch nicht mehr zu nehmen sind, diese Partie in der Landesliga in beeindruckender Weise. Sie nutzten zwei Fehler der Hausherren in der Abwehr aus zu ihrem 2:1-Sieg. Damit sind die Oberbayern in elf Auftritten in Serie ungeschlagen. Die Hausherren erwiesen sich einmal mehr als wenig durchschlagskräftig in der Offensive.

Trainer Christian Adrianowytsch wollte kein Klagelied über den Verlust der drei Punkte anstimmen: "Wir waren auf Augenhöhe mit denen, das sollte uns Mut machen für die letzten vier Spiele. Auf die Leistung können wir aufbauen. Ein paar Punkte brauchen wir noch." Mit der ersten Halbzeit war er sehr zufrieden: "Da haben wir Haching große Probleme bereitet. Wir machen das Tor wunderbar." Auch am zweiten Abschnitt hatte der Coach nicht viel auszusetzen, einmal davon abgesehen, dass die Aindlinger bei hohen Bällen zweimal nicht im Bilde waren. Nach wie vor haben sie eine minimale Chance, auf Platz zwei vorzustoßen, um an der Aufstiegsrelegation teilzunehmen. Dazu wären aber überzeugende Auftritte über die gesamte Spielzeit hinweg nötig. Und im Saisonfinale werden sie wohl kaum mehr auf einen Gegner mit diesen Qualitäten stoßen.

