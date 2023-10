Fußball-Landesliga

04.10.2023

Aindling stemmt sich nicht gegen die Niederlagen

Aindlings Dominic Robinson (rotes Trikot) attackiert in dieser Spielszene den Gästespieler Abdul Bangura, der kurz darauf in der 21. Spielminute das letztlich entscheidende 1:0 für die Karlsfelder erzielt.

Plus Beim 0:1 zuhause gegen Karlsfeld bleibt der TSV Aindling zum vierten Mal in Folge ohne Punkte. Keinerlei Fortschritte gegenüber den vergangenen Spielen zu erkennen.

Vier mal drei ergibt zwölf. So viele Punkte hätten die Aindlinger Fußballer aus den vergangenen vier Landesligaspielen idealerweise holen können. Stattdessen aber kassierten sie in diesem Zeitraum gleich vier Niederlagen, die jüngste am Dienstagabend zuhause gegen den TSV Eintracht Karlsfeld mit 0:1. Das gesamte Torverhältnis bei diesen vier Schlappen belief sich auf 2:9. Auch diese Zahlen unterstreichen den Negativlauf. Man braucht nicht schwarz zu sehen, es genügt, sich an den Fakten zu orientieren und an den kommenden Auswärtsaufgaben, die ebenfalls wenig Hoffnung machen: in Erkheim, Memmingen und Kempten.

Die schwachen Vorstellungen im Herbst 2023 haben natürlich das Selbstvertrauen angekratzt. Ganz allgemein aber ist festzuhalten: Die Mannschaft des Aufsteigers befindet sich fast ausnahmslos in einem Formtief. Diese Kritik gilt nicht allein der Offensive, die in dieser Saison nur ganz selten zu überzeugen weiß, egal in welcher Besetzung sie auch auftritt. Fortschritte gegenüber den vergangenen Spielen waren am Feiertag nicht zu erkennen.

