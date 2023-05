Klare Niederlage für Absteiger Hollenbach gegen Oberweikertshofen

Plus Abschluss in der Saison: Gegen den Gastgeber SC Oberweikertshofen hat der TSV Hollenbach kaum Chancen und unterliegt mit 0:5.

Zum Abschluss ihres einjährigen Landesligagastspiels setzte es für die Fußballer des TSV Hollenbach eine klare 5:0 Niederlage beim SC Oberweikertshofen. Zwar gingen die Krebsbachkicker mit guten Vorsätzen in den letzten Spieltag, doch schon nach wenigen Minuten zeigte sich, dass das schwierig werden würde.

Die Oberweikertshofener schienen ihren scheidenden Trainer Dominik Sammer unbedingt mit einem positiven Ergebnis verabschieden zu wollen und legten sich gehörig ins Zeug. Der Ex-Rainer Dominik Widemann brachte seine Elf früh mit einem Doppelschlag (7., 10.) in Führung. Die Krebsbachtaler wehrten sich nach Kräften, hatten durch Werner Meyer und Simon Zach aussichtsreiche Gelegenheiten den Anschlusstreffer zu erzielen, konnten diese aber nicht nutzen. So bedeutete das 2:0 auch den Halbzeitstand.