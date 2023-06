Fußball

08.06.2023

Zu wenig Spieler: FC Igenhausen steht trotz Klassenerhalt vor dem Aus

Plus Vor drei Jahren feierte der FC Igenhausen den Aufstieg. Nun steht der kleine Verein vor dem Aus. Was dahintersteckt und wie man gegen die Abmeldung kämpft.

Von Sebastian Richly Artikel anhören Shape

Die Fußballer des FC Igenhausen stehen vor dem Aus. Derzeit ist es fraglich, ob der kleine Verein in der kommenden Saison überhaupt noch eine Mannschaft stellen kann. "Es ist nicht fünf vor zwölf, sondern zehn nach zwölf", bringt der Vorsitzende Markus Kastner die Situation auf den Punkt. Der Grund: Dem FCI bleiben nach der Saison nur eine "Handvoll" Spieler. Und dass, obwohl man am letzten Spieltag den Klassenerhalt perfekt gemacht hat. Es ist nicht das erste Mal, dass der FCI so eine Krise durchlebt.

Vor rund fünf Jahre stand es ähnlich schlecht um den FC Igenhausen. Der damalige B-Klassist stand kurz vor der Auflösung. Dann kam mit Eugenio Paci ein neuer Trainer, der frischen Wind und vor allem einige Spieler von außerhalb mitbrachte. Paci baute ein starkes Team auf. Der FCI konnte sogar eine zweite Mannschaft melden. Höhepunkt des Erfolgs war der Aufstieg in die A-Klasse 2019. Auf der Igenhauser Alm war bei der Aufstiegsfeier einiges los. Die Spieler ließen den Erfolgscoach hochleben. "Es ging stetig bergauf, und der Aufstieg war das Highlight", erinnert sich Kastner wehmütig an diese Zeit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen