Futsal

vor 17 Min.

Dasing fehlt bei der Schwäbischen Meisterschaft das Glück

Plus Für den TSV Dasing ist bei der schwäbischen Endrunde bereits nach der Gruppenphase Schluss. Die SG Sielenbach/Inchenhofen verpasst die Sensation bei den Frauen knapp.

Von Evelin Grauer Artikel anhören Shape

Auch im dritten Versuch hat es der TSV Dasing nicht ins Halbfinale geschafft. Bei der Endrunde der schwäbischen Futsalmeisterschaft in der Günzburger Rebayhalle kam das Team von David Gilg nicht über die Gruppenphase hinaus. Zwei Unentschieden und eine Niederlage reichten nur zum vierten und letzten Platz in Gruppe eins. Dabei hielten die Dasinger lange gut mit, hatten aber Fortuna nicht auf ihrer Seite.

Im Eröffnungsspiel des Turniers gegen Türk Gücü Lauingen reichte es nur zu einem 0:0. Dabei vergab Marc Baumgärtner kurz vor Schluss einen direkten Freistoß vom Zehn-Meter-Strafstoßpunkt für Dasing. Auch das zweite Spiel gegen den Kreisklassisten FC Blonhofen endete torlos. Dabei hätte der TSV auch in dieser Partie durch einen Zehnmeter in der letzten Minute in Führung gehen können, doch diesmal scheitere Gabriel Petrus am gegnerischen Keeper.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen