Hollenbacher Landschaftsgärtner gehört zu Deutschlands Stärksten

Plus Michael Reichelt aus Hollenbach gehört zu den stärksten Männern Deutschlands. Der 37-Jährige weiß, warum sich ein Traktor schwerer ziehen lässt als ein Lkw.

Von Sebastian Richly

Zwischen achteinhalb und neun Tonnen wiegt der Traktor, den Michael Reichelt gerade zieht. 20 Meter liegen vor dem Hollenbach. Die Strecke müssen er und seine Konkurrenten mit dem Zusatzgewicht zurücklegen. Die Zeit wird gemessen, der Schnellste gewinnt. Das ist nur eine von sechs kräftezehrenden Disziplinen bei den deutschen Meisterschaften der sogenannten Strongman.

Michael Reichelt (rechts) holte sich am Ende den achten Platz. Foto: Lisa Nagl/GFSA

Strongman aus Hollenbach: Michael Reichelt trainiert hart

Die stärksten Männer Deutschlands sind im sächsischen Gera zusammengekommen, um ihren Meister zu küren. Durch gute Leistungen hat sich auch Reichelt qualifiziert. „Das hatte ich im vergangenen Jahr leider nicht geschafft. Es ist schon ein Erfolg, dass ich dabei bin“, so der Hollenbacher im Vorfeld des Wettbewerbs. Am Ende belegte der 37-Jährige Platz acht: „Ich bin sehr zufrieden, mit ein bisschen Glück hätte es auch Platz fünf sein können.“ 126 Kilo bringt Reichelt auf die Waage. Beim Traktorziehen schneidet er im Mittelfeld ab, doch nicht alle Disziplinen liegen dem Landschaftsgärtner gleichermaßen. „Bei den Überkopfdisziplinen muss ich mich noch steigern, dafür bin ich bei den Hebedisziplinen unter den Besten. Es kommt auch immer darauf an, welche Disziplinen im Wettbewerb drankommen.“ Denn bei den Strongman gibt es knapp 50 Disziplinen. „Rund einen Monat vor dem Wettkampf bekommt man Bescheid und kann sich dann speziell vorbereiten“, weiß Reichelt, der das ganze Jahr trainiert. Drei mal pro Woche geht es für rund fünf Stunde an die Gewichte. „Die Saison ist jetzt vorbei. In dieser Phase stehen Grundübungen wie Kreuzheben und Kniebeugen auf dem Programm.“

