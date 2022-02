BCA ist international

Beim BC Aichach spielen in allen Fußballteams mindestens zehn Prozent Migranten.

Eren Akin, Alket Nrecaj, Can Raschid, Hüseyin Köprücü, Hasan Dal, Tanay Boysane, Blen-dar Krasniqi und Milan Gajic spie-len Fußball, und das garantiert nicht schlecht. Dass die Jungs keine alteingesessenen Aichacher sind, ist unschwer an ihren Namen zu erkennen. Zumindest beim BC Aichach macht das niemandem etwas aus. Im Gegenteil, sie sind unverzichtbarer Teil der ersten Mannschaft, die in der Kreisliga Schwaben Ost seit Jahren vordere Plätze belegt.

Auch innerhalb der Mannschaft sind die Jungs akzeptiert. „Da herrscht ein gutes Klima“, sagt Klaus Ratzek, der seit Jahren verschiedene Ämter im Verein hat. Zumal die sogenannten Ausländer keinerlei sprachliche Probleme haben, im Gegenteil. Während Can Raschid in Aichach geboren ist, kam Alket Nrecaj im Grundschulalter hierher – ohne Deutschkenntnisse. Er hat schnell gelernt, auch dank der Fußball-Kindermannschaft. Es dauerte nicht lange, bis sie selbst Nachwuchstrainer der E- und F-Jugend wurden. Und auch da wurden sie sofort anerkannt, von den kleinen, vier- bis siebenjährigen Kickern sowieso und auch von deren Eltern. Alle haben es ausdrücklich bedauert, als sie aufhören mussten. Für die beiden geht das Studium jetzt erst einmal vor. Doch die Mannschaft kann auf sie zählen. Sie wollen in Aichach bleiben. „Einen besseren Ort gibt es für uns nicht“, sagen Alket und Can.

In allen BCA-Mannschaften, angefangen von den Kleinsten bis zu den Erwachsenen, sind mindestens zehn Prozent Migranten. Ratzek hat sich die Mühe gemacht, alle Herkunftsländer aufzuzählen: Afghanistan, Türkei, Kosovo, Rumänien, Kroatien, Syrien, Griechenland, Serbien, Mazedonien. Ein bunter Verein also, „in dem zwar Fußball gespielt wird, aber auch der Spaß im Vordergrund steht“, so Alket Nrecaj. Sport, vor allem die Mannschaftsspiele verbinden. Da klappt die Integration gleich leichter.

Der BCA sieht sich in der Pflicht. In der Flüchtlingskrise 2015 machten die Verantwortlichen die Plätze auf und ließen die Geflüchteten kicken. Auch das ging problemarm über die Bühne. Geblieben ist allerdings keiner. Die erste Mannschaft des BCA spielt erfolgreich, und um den Nachwuchs muss sich keiner sorgen. Könnte der BCA ohne seine internationale Verstärkung überhaupt auflaufen? „Vielleicht, aber es würde zumindest sehr eng“, meint Klaus Ratzek. Stolz auf alle Spieler des Vereins ist auch der BCA-Vorsitzende Reiner Kappler. Wunschlos glücklich ist er allerdings nicht: „Die Integration von Minderheiten und vermeintlich Schwächeren versteht der BCA als eine Pflichtaufgabe unter vielen, die ein gemeinnütziger Sportverein zu leisten hat. Ab und zu täte die Anerkennung dieser Leistungen, die nicht nur beim BCA, sondern auch in anderen Vereinen erbracht wird, sowie noch mehr Unterstützung durch die Politik ganz gut.“