Großer Sport bei den Straßenlaufmeisterschaften in Aichach

Plus Bei den bayerischen Straßenlaufmeisterschaften siegen die Europameisterin Miriam Dattke und der bekennende Aichach-Fan Tobias Ritter. Lokalmatadoren mit Bestzeit.

Rund 250 Topläuferinnen und Topläufer aus ganz Bayern, einige Hundert Zuschauer, spannende Entscheidungen und ein glücklicher Veranstalter vom LC Aichach – der vergangene Sonntag wird in die sportlichen Annalen Aichachs eingehen.