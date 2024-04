Motorsport

Vettel als Vorbild: Oberbernbacher Leon Ehleider nimmt an Kart-WM teil

Plus Kartfahrer Leon Ehleider staret bei der Weltmeisterschaft in Valencia. Der 17-jährige Oberbernbacher hat gleich doppelt Grund zur Freude und ein großes Ziel.

Von Sebastian Richly

Der Weg zu Leon Ehleiders Zimmer ist gepflastert mit Trophäen. Über zwei Stockwerke geht es vorbei an Pokalen, Medaillen und Schärpen. Es glänzt golden, silber- und bronzefarben. Unschwer auch in seinem Reich zu erkennen - der Oberbernbacher ist seit vielen Jahren erfolgreichen Kartfahrer. Dennoch ist 2024 ein besonderes Jahr für den 17-Jährigen, schließlich geht ein Traum für ihn in Erfüllung.

Für Kartfahrer Leon Ehleider beginnt am Wochenende die neue Saison. Foto: Patricia Ehleider

Leon Ehleider wurde für die Weltmeisterschaften auf der Langstrecke nominiert. „Das ist der absolute Wahnsinn. Es gibt ja nur ein deutsches Team und es ist eine Ehre dabei zu sein“, so der Schüler der Wittelsbacher Realschule in Aichach. Vier Startplätze gibt es pro Team für die Rennen vom 23. bis 27. Oktober im spanischen Barcelona. Rund 100 Nationen gehen in verschiedenen Disziplinen an den Start. Mittendrin wird dann auch Ehleider sein, der während der WM 18 Jahre alt wird. Der Oberbernbacher startet in einem Mixedteam (zwei Frauen, zwei Männer) für das ADAC Juniorteam Südbayern. Insgesamt vier Stunden dauert das Rennen, in dem jeder Fahrer abwechselnd das Kart steuert.

