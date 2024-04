Reitsport

vor 32 Min.

Springreitturnier in Frauenhand: Enges Finale beim Großen Preis von Sedlbrunn

Plus Am ersten Wochenende der Pöttmeser Turniertage auf Gut Sedlbrunn sind viele Springreiterinnen und Springreiter am Start. Eine Handzellerin schlägt sich gut.

Von Inge von Wenczowski

Springreitturniere haben eine lange Tradition und erfreuen sich bis heute an einer großen Beliebtheit. Einen festen Platz im Kalenderjahr haben seit einigen Jahren die Turniertage auf Gut Sedlbrunn bei Pöttmes. Das Gut ist seit Langem ein beliebter Anlaufpunkt bei Pferdefreunden- und Pferdefreundinnen. Gleich an zwei Wochenenden im April können die Reiter und Reiterinnen ihr Können unter Beweis stellen und ihre Pferde über die Hindernisse lenken. Dabei ist das Turnier nicht nur den Profis überlassen. Auch Anfänger und weniger Geübte dürfen sich an den Parcours versuchen, denn es finden Springprüfungen in den unterschiedlichsten Schwierigkeitsstufen statt.

Rund 400 Starts waren es am ersten Wochenende, ein enormer organisatorischer Aufwand für die Veranstalter und ihre vielen Helfer und Helferinnen. Das Wetter meinte es gut mit den Teilnehmenden. Schon beim Auftakt am Freitagvormittag strahlte die Sonne von einem wolkenlosen Himmel. Das gute Wetter hielt sich das komplette Wochenende, sodass alle Veranstaltungen reibungslos über die Bühne gehen konnten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen