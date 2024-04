Schießen-Luftgewehr

vor 33 Min.

Vierter Versuch: Gundelsdorfer Schützen kämpfen um Aufstieg in Bayernliga

Neuzugang Michael Schaitz und die Tagbergschützen Gundelsdorf nehmen am Sonntag an den Aufstiegswettkämpfen teil. Foto: Reinhold Müller

Plus Die Tagbergschützen aus Gundelsdorf nehmen bereits zum vierten Mal an den Aufstiegswettbewerben teil. Wie sich das Team vorbereitet und auf was es ankommen wird.

Von Sebastian Richly

Seit zwölf Jahren gehören die Luftgewehrschützen von Tagberg Gundelsdorf der Oberbayernliga an. Am Sonntag will das Team um den Sportlichen Leiter Gottfried Schmid endlich den Aufstieg in die Bayernliga schaffen. Bereits zum vierten Mal nehmen die Gundelsdorf an der Qualifikation teil. Wieso es diesmal klappen könnte.

„Wir kennen die Situation mittlerweile und dürften nicht ganz so viel Druck haben, wie andere“, erklärt Schmid, der sein Team speziell auf die entscheidenden Schüsse vorbereitet hat. „Wir haben dreimal pro Woche trainiert und geschaut, dass immer möglichst viele da waren“, so der Sportchef, der auch verrät: „Wir haben in diesem Jahr auch mental gearbeitet, um den Kopf freizubekommen. Der spielt bei so einem Wettkampf eine besondere Rolle. Wir sind insgesamt sehr gut vorbereitet und gehen optimistisch an die Sache heran.“ Der erste Durchgang auf der Olympia-Anlage in Hochbrück beginnt um 11 Uhr, um 14 Uhr steht dann der zweite Durchgang an. Anders als im Ligabetrieb schießen die Schützinnen und Schützen nicht in Duellen gegeneinander um Punkte, sondern es zählt die Gesamtringzahl aller aus beiden Durchgängen. „Man darf sich also keinen Schwächen erlauben. Jeder Ring zählt“, so Schmid.

