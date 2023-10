Schießen

Spannendes Gauschießen: Von strahlenden Siegern und Gauköniginnen

Plus Beim Gauschießen in Inchenhofen sind mehr als 400 Schützinnen und Schützen am Start. Im Finale geht es spannend zu. Das sind die Siegerinnen und Sieger.

Das Gauschießen des Sportschützengaues Aichach bei den Jägerblutschützen Inchenhofen ging zu Ende. Drei Wochen sportlicher Wettkampf liegen hinten den Schützinnen und Schützen aus dem Gau Aichach. Mit 415 Teilnehmenden war die Beteiligung sehr rege. Coronabedingt fand das letzte Gauschießen 2019 statt.

Insgesamt wurden 7000 Euro an Preisgeldern ausgelobt, wie der Schützenmeister von Jägerblut Inchenhofen Claus Trott, die rund 100 anwesenden Schützinnen und Schützen im kürzlich umgebauten und erweiterten Schützenheim informierte. In der ersten Woche des Gauschießens lief die Beteiligung recht zäh an, wobei zur Freude des Ausrichters und des Gaues nach einem entsprechenden Hinweis sodann noch recht viele Freunde des Schützensportes die Zielscheiben ins Visier nahmen.

