Umfrage in Aichach: Wie essen Sie Ihre Weißwurst?

Am 22. Februar war der "Tag der Weißwurst". Wir haben uns deshalb Menschen in Aichach gefragt, ob und wie sie ihre Weißwurst mögen.

Seit angeblich 167 Jahren gibt es die Weißwurst, schnell hat sie sich als bayerisches Kulturgut etabliert. Bloß beim Verzehr scheiden sich die Geister: Mit oder ohne Senf? Geschnitten oder gezuzelt? Darf die Wurst das Mittagsläuten hören? Wir haben Passantinnen und Passanten in Aichach zu ihren Weißwurst-Gewohnheiten befragt.

Josef Schnell, Aichach-Unterwittelsbach Foto: Manfred Zeiselmair



Josef Schnell, Aichach-Unterwittelsbach: Als Metzgermeister habe ich selbst fast 25 Jahre lang im elterlichen Betrieb in Schrobenhausen Weißwürste produziert. Ich esse sie bestimmt ein- bis zweimal im Monat, meistens am frühen Vormittag, wenn ich – so wie heute – von einer Nachtfahrt mit meinem Viehtransporter heimkomme. Dazu gibt es süßen Senf und Brezen. Ich trinke dann gerne einen Kaffee dazu. Die Weißwurst schneide ich Stück für Stück in Scheiben und schäle jeweils die Hautteile ab.

Peter Zimmermann, Aichach Foto: Manfred Zeiselmair





Peter Zimmermann, Aichach: Weißwürste esse ich am liebsten in Gesellschaft, mal freitags mit Bekannten im Aichacher Barbetrieb oder auch mal privat. Seit ich in Pension bin, treffe ich mich mit meinen ehemaligen Kollegen einmal im Monat zum Weißwurstessen. Ich zuzle die Weißwürste, brauche aber ein Messer zum Abschneiden der Haut, um den süßen Senf wieder besser aufnehmen zu können. Dazu gibt es Brezen und ein Weißbier, auch gerne alkoholfrei.

Otto Heizer, Gachenbach Foto: Manfred Zeiselmair





Otto Heizer, Gachenbach: Ich esse sehr gerne Weißwürste. Es ist seit Jahren schon Tradition, dass wir uns dazu am Freitag mit Freunden beim Canada in Obermauerbach treffen. Ich zuzle die Weißwurst, schneide sie aber zuvor in zwei Hälften, dann ist das nicht so beschwerlich und der süße Senf ist besser aufzunehmen. Zum Teilen benutze ich immer mein eigenes Taschenmesser, weil die Gaststätten-Messer oft nicht so gut schneiden. Dazu gibt es ein alkoholfreies Kaltgetränk, Kaffee passt eher nicht.

Weinand Schütt, Aichach Foto: Manfred Zeiselmair





Weinand Schütt, Aichach: Als gebürtiger Norddeutscher habe ich die Weißwurst erst in meiner zweiten Heimat Bayern kennengelernt. Das ist mehr als 30 Jahre her. Wenn es hoch kommt, esse ich viermal im Jahr Weißwürste. Zur Tradition in unserer Erzgebirgsstraße gehört ein gemeinsames Weißwurstessen am 1. Mai unter dem Straßenmaibaum. Da gehören natürlich süßer Senf, Brezen und ein Weißbier dazu. Ich schneide die Weißwurst der Länge nach auf und schäle sie aus der Haut.