25.10.2023

Rekordzahlen und neue Teams: Das Erfolgsgeheimnis der Wanderfreunde Klingen

Plus Die Tennisabteilung der Wanderfreunde Klingen wächst enorm - so viele Kinder wie noch nie trainieren auf den Plätzen. Wie hat der Verein das geschafft?

Von Anna Katharina Schmid

Die Anfängergruppen trainiert Markus Kreutmayr am liebsten selbst. Die Tennisabteilung der Wanderfreunde Klingen verfüge über einige gute Trainerinnen und Trainer, ohne die der Betrieb nicht möglich sei. Aber: "Ich will die Neuen gerne kennenlernen", sagt der Vorsitzende des Vereins. "Sie sollen einen richtig guten Start bei uns haben und Spaß am Spielen bekommen." Mittlerweile trainieren über 60 Kinder beim Verein, so viele wie noch nie. Dazu bildeten sich neue Mannschaften, es gibt viele Wettbewerbe, die Bereitschaft, sich zu engagieren, ist groß. Eine besondere Leistung für einen kleinen Verein. Was ist das Klingener Erfolgsrezept?

Die Tennisabteilung wächst. Einer der Verantwortlichen ist Abteilungsleiter Markus Kreutmayr. Foto: Anna Katharina Schmid

Klingener Verein startete vor zehn Jahren mit Kindertraining

Generell profitiere der Sport von seiner zunehmenden Beliebtheit. Mit deutschen Spitzenspielerinnen und-spielern wie Angelique Kerber und Alexander Zverev sei das Interesse in den vergangenen Jahren gestiegen. Doch das sei hier nicht der ausschlaggebende Grund, mutmaßt Kreutmayr. "Denn die Eltern der Kinder spielen gar nicht bei uns." Viele kommen aus Klingen oder umliegenden Ortsteilen, wo einige Altersgruppen nicht angeboten werden.

