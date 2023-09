16-Jähriger prallt bei Xyger mit Kraftrad in Kleintransporter und stirbt

Ein Jugendlicher gerät auf dem Weg nach Thalhausen mit dem Kraftrad auf die Gegenspur. Der Fahrer des Transporters kann einen Zusammenstoß nicht verhindern. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Bei einem tragischen Verkehrsunfall ist am Mittwoch gegen 18.20 Uhr kurz hinter der Landkreisgrenze bei Xyger im Gemeindebereich Altomünster ein 16 Jahre alter Jugendlicher ums Leben gekommen. Der 16-Jährige aus dem Landkreis Dachau war mit einem Kraftrad auf die Gegenspur geraten und dort in einen Kleintransporter geprallt.

Die Dachauer Polizei teilt mit, dass der 16-Jährige auf der Ortsverbindungsstraße von Xyger in Richtung Thalhausen unterwegs war. Nach den bisherigen Erkenntnissen geriet der Jugendliche mit dem Kraftrad der Marke Alfarad, in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenspur. Dort war ein mit sechs Personen besetzter Kleintransporter unterwegs. Dessen Fahrer versuchte noch auszuweichen und legte eine Vollbremsung ein. Doch er konnte den Zusammenstoß mit dem Kraftrad nicht verhindern.

Der 16-Jährige wird bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch vor Ort stirbt

Bei dem Aufprall wurde der Jugendliche so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Fahrer des Kleintransporters erlitt leichte Verletzungen.

Der Sachschaden wird auf einen fünfstelligen Bereich geschätzt. Der Mitteilung der Polizei zufolge besaß der 16-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis für das Kraftrad. Es sei außerdem nicht ordnungsgemäß für die Benutzung im öffentlichen Straßenverkehr zugelassen gewesen.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben außerdem, dass sich ein unbeteiligter, bislang unbekannter Zeuge zum Zeitpunkt des Unfalls in unmittelbarer Nähe befand. Sie erhofft sich von dem Fahrer eines grauen Audi A4 sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang. Die Polizei bittet diesen und mögliche weitere Zeugen deshalb, sich bei der Inspektion in Dachau, 08131/561-0, zu melden. Weitere Informationen zur Unfallursache gibt es bislang nicht. Die Ermittlungen dauern noch an.

Vor Ort waren zunächst die Feuerwehren aus Wollomoos und Thalhausen im Einsatz. Später übernahm die Feuerwehr Altomünster. Ein Sachverständigen-Gutachter untersuchte noch am Abend die Unfallstelle. Sie war nach Auskunft der Feuerwehr Altomünster bis etwa Mitternacht gesperrt. (AZ)