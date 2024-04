The Voice Kids: Für Rosa aus Affing geht es am Freitag in die Battles

Die zehnjährige Rosa aus Affing hat es in das Team von Lena Meyer-Landrut geschafft. Jetzt muss sie sich in der nächsten Runde der Sat.1-Show bewähren.

Bei ihrem ersten Auftritt in der Sat.1-Talentshow " The Voice Kids" Anfang April hat die zehnjährige Rosa Wonnenberg aus Affing nicht nur das Publikum von den Sitzen gerissen. Sie begeisterte mit dem Lied "A million dreams" auch die Jury und rührte dabei Coach Lena Meyer-Landrut mit ihrer sonnigen Art sogar zu Tränen. Am Freitagabend steht nun die nächste Bewährungsprobe für die junge Sängerin an: die Ausscheidungskämpfe, die sogenannten Battles.

Den Traum, selbst auf der Bühne zu stehen, hat Rosa schon lange. Auf einer vom Aichacher Stadtpfarrer Herbert Gugler auf dem Pfarrfest veranstalteten Castingshow schnupperte sie das erste Mal Bühnenluft. Der nächste Schritt war ein Bewerbungsvideo für "The Voice Kids". In einer ersten Casting-Runde wählte die Jury aus den Bewerberinnen und Bewerbern für die Blind Auditions aus, die im Fernsehen übertragen werden. Mit ihrer Interpretation des Disney-Songs "A Million Dreams" aus dem Musicalfilm "The Greatest Showman" überzeugte Rosa bei ihrem ersten TV-Auftritt nicht nur die Jury, sondern konnte auch Lena als Wunsch-Coach auswählen.

Am Freitag tritt Rosa mit zwei weiteren Kindern bei The Voice Kids auf

Für die Battles konnte Rosa unter professioneller Anleitung der Sängerin üben. Denn die Coaches bereiten ihre Schützlinge in einem Trainingsabschnitt auf den nächsten Auftritt vor. Was sie sich vom Profi abgeschaut hat, kann die Zehnjährige am Freitagabend beweisen. Dann tritt Rosa mit dem neunjährigen Tristan und der achtjährigen Lina auf. Gemeinsam werden sie vor der Jury "Immer wieder geht die Sonne auf" von Udo Jürgens singen.

Lena Meyer-Landrut verbreitet Vorfreude: „In ihrem Battle-Song geht es darum, dass, selbst wenn man mal einen doofen Tag hat, es irgendwann wieder besser wird. Die drei sind mein Glücklichkeits-Battle und das wird auf jeden Fall ein zauberhafter, toller Moment." Danach folgt die Stunde der Wahrheit: Denn nur ein Mitglied des Trios wird in die nächste Runde kommen. Ob es Rosa ist?

The Voice Kids wird am Freitag, 26. April, um 20.15 Uhr auf Sat.1 ausgestrahlt.

