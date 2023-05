265 Hektar des Gemeindegebiets Todtenweis sind für Windkraft geeignet

Plus Die Gemeinde Todtenweis ändert den Flächennutzungsplan für Vorranggebiete für Windkraft. Etwa 13 Prozent der Gemeindefläche ist geeignet. Das ist viel, aber nicht das Maximum.

Zum dritten Mal ändert die Gemeinde Todtenweis ihren Flächennutzungsplan. Diesmal geht es darum, mögliche Flächen für Windkraftanlagen auszuweisen. Das Büro Opla hatte dazu zwei Varianten erarbeitet und bei einem früheren Termin auch präsentiert. In der Sitzung am Mittwoch entschied sich der Gemeinderat von Todtenweis ohne Gegenstimme.

Nun können theoretisch auf 265 Hektar Windkraftanlagen errichtet werden, das sind 13,1 Prozent des gesamten Gemeindegebiets. Franz Färber brachte die allgemeine Stimmung auf diesen Nenner: "Das ist ideal, das passt." Die andere Variante hätte 370 Hektar umfasst, 18,3 Prozent der Fläche in dieser Kommune.