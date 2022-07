Unbemanntes Luftfahrzeug stört den Flugverkehr am Flughafen Augsburg

Ein Unbekannter lässt über den Sander Seen bei Todtenweis ein unbemanntes Luftfahrzeug kreisen. Das sorgt für Umleitungen des Flugverkehrs am Augsburger Flughafen.

Am Augsburger Flughafen ist es zu Beeinträchtigungen des Luftverkehrs gekommen. Wie die Aichacher Polizei am Samstagvormittag mitteilte, hatte eine bislang unbekannte Person am Freitag gegen 17.30 Uhr ein funkgesteuertes Gleitschirmfliegermodell, ein sogenanntes unbemanntes Luftfahrzeugsystem, in etwa 300 Metern Höhe über dem Naherholungsgebiet Sander Seen kreisen lassen.

Unbemanntes Luftfahrzeug kreist im Anflugbereich des Flughafens Augsburg

Sie befinden sich im Gemeindegebiet Todtenweis rund 15 Kilometer nördlich des Augsburger Flughafens. Da dort, wo das unbemannte Luftfahrzeug kreiste, ein Einflugpunkt des Augsburger Flughafens ist, wurden der Polizei zufolge anfliegende Luftfahrzeuge gefährdet. Sie mussten zeitweise umgeleitet werden. Wie lange der Flugverkehr beeinträchtigt wurde und wie viele Flugzeuge davon betroffen waren, ist bei der Polizei nicht bekannt, wie ein Sprecher auf Anfrage mitteilte.

Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr

Die eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Die Aichacher Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08251/8989-0.

Ebenfalls an den Sander Seen fand am Freitagabend ein Großeinsatz mit über 100 Kräften von Wasserwacht, Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei statt. Sie suchten nach einem untergegangenen Schwimmer. Dieser wurde am Samstagabend tot geborgen.

Die Drohne, die bei der Suche nach ihm am Freitagabend zum Einsatz kam, war nicht identisch mit dem unbemannten Luftfahrzeug, das den Flugverkehr am Flughafen beeinträchtigte. Das teilte die Aichacher Polizei auf Anfrage unserer Redaktion mit. Die Drohne bei der Suchaktion sei mit einem - wenn auch nicht großen - zeitlichen Abstand zu dem vorherigen Vorfall über dem Eisweiher gekreist. (nsi)