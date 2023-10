Das ist geplant, damit der Bauhof in Todtenweis fit bleibt

Die Gemeinde Todtenweis gibt für Maßnahmen zum Erhalt des Bauhofs knapp 23.000 Euro aus. Orientiert sich die Gemeinde in puncto Plakaten an Thierhaupten?

Jede Kommune braucht einen Bauhof, um die alltäglichen Aufgaben selber erledigen zu können. In Todtenweis werden nun knapp 23.000 Euro erforderlich, um die Einrichtung in einem guten Zustand zu erhalten. Enthalten sind in dem Betrag ein Sektionaltor und Maurerarbeiten. Bürgermeister Konrad Carl sprach in der Sitzung des Gemeinderats am Mittwochabend von einem "moderaten" Betrag. Lediglich Konrad Eichner und Bernhard Riß waren mit diesem Antrag nicht einverstanden, Petra Wackerl und Andreas Berger fehlten entschuldigt.

Riß begründete sein Nein mit der finanziellen Lage der Gemeinde, die stets bei der Gestaltung des Etats von der Kämmerin kritisch dargestellt werde. Man müsse noch diverse andere Maßnahme im Auge behalten, etwa die Sanierung der Brücken. "Vom Rathaus fällt der Putz weg", sagte er. Seiner Ansicht nach ist es ein bisschen viel Geld für die Maßnahme am Bauhof, die nicht zwingend erforderlich sei.

Carl widersprach ihm: "Der Betrag ist schon im Haushalt enthalten, wir machen das nicht aus Jux und Tollerei, sondern um den Bauhof fit zu halten." Franz Färber erinnerte daran, dass schon mal darüber gesprochen wurde, was ein möglicher neuer Bauhof kosten würde. Er sprach von 1,5 Millionen Euro. Peter Haberl wollte wissen, wie es um das Tor zum Waschplatz steht. Dazu erklärte der Bürgermeister: "Das machen wir nächstes Jahr."

Spende für Todtenweiser Kriegerdenkmal

Spende akzeptiert: Wenn eine Gemeinde eine Spende erhält, muss sie vom Gemeinderat formell akzeptiert werden. Auf diese Weise soll ausgeschlossen werden, dass sich der Spender einen unlauteren Vorteil davon versprechen könnte. Die Soldaten- und Reservistenkameradschaft Todtenweis übergab der Kommune 2500 Euro für die Sanierung des Kriegerdenkmals, das Geld stammt aus dem Gewinn beim Dorffest. Bürgermeister Carl sprach von einer "schönen Sache", die vom Gemeinderat natürlich auf allgemeine Zustimmung stieß.

Tafeln für Plakate? Konrad Eichner sprach ein Thema an, das bei vielen Bürgern und Bürgerinnen für Unmut sorgt: die vielen Wahlplakate. Er schlug vor, sich an einer Lösung zu orientieren, die der Markt Thierhaupten beschlossen hat. Dort durften die Plakate nur auf Tafeln angebracht werden, die zuvor die Kommune errichtet hatte. "Ich bin da sehr offen", meinte Bürgermeister Carl und fand in der Runde allgemeine Zustimmung. Bernhard Riß verlangte, man sollte sogleich darüber abstimmen, dass in der Gemeinde Todtenweis nun der gleiche Weg beschritten wird. Zuvor wird aber erst die Verwaltung mit dieser Angelegenheit befassen.

Geld fürs Wasser: Für die Erschließung des Baugebiets am Kabisbach wird die Gemeinde knapp 5000 Euro bezahlen. Dabei geht's um die Wasserversorgung. Der Betrag gilt als überplanmäßige Ausgabe.

Baustelle ist ins nächste Jahr verschoben

Bauanträge akzeptiert: In der St.-Ulrich-Straße darf ein Blockheizkraftwerk an eine bestehende landwirtschaftliche Biogasanlage angebaut werden. Und die Zufahrt zum Grundstück in der Lechfeldwiesen 7 darf erweitert werden.

Baustelle verschoben: Wie sieht's aus mit der Baustelle in der Ulrichstraße? Auf diese Frage bekam Thomas Eberle den Hinweis zu hören, dass man diese Maßnahme ins nächste Jahr verschoben hat. Laut Bürgermeister wird es ein "schwieriges Unterfangen", das mindestens ein Jahr in Anspruch nehmen wird.

Spielplätze in Ordnung: Die Spielplätze in der Gemeinde befinden sich in einem einwandfreien Zustand. Das geht aus dem Protokoll hervor, das von den Prüfern angefertigt wurde.