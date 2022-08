Feuerwehrmann stirbt nach Einsatz: Feuerwehr trauert um Kameraden

Ein Feuerwehrmann musste bei einem Einsatz bei einem Feldbrand in Sand wegen eines medizinischen Notfalls behandelt werden. Nun ist er gestorben.

Die Trauer in Todtenweis ist groß: Der Feuerwehrmann, der bei einem Feuerwehreinsatz bei einem Feldbrand in Sand am 19. Juli notfallmedizinisch versorgt werden musste, ist gestorben. Er wurde wegen eines internistischen Notfalls, der nicht unmittelbar in Zusammenhang mit der Brandbekämpfung steht, ins Uniklinikum nach Augsburg gebracht, wo er am 23. Juli starb.

Die Anteilnahme nach dem Tod des Feuerwehrmanns ist groß

Im Nachruf der Gemeinde dankte Bürgermeister Konrad Carl für seine langjährige Treue und sein ehrenamtliches Wirken zum Wohl der Allgemeinheit. "Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren", heißt es dort weiter. Auch bei seinen Feuerwehrkameradinnen und -kameraden ist die Trauer groß. "Es ist momentan keine einfache Zeit", sagt der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Todtenweis, Johannes Schübl. Der Todesfall sei unerwartet gewesen. "Er starb für uns alle völlig unfassbar im Alter von nur 55 Jahren", schreibt die Feuerwehr in ihrem Nachruf.

Der Tod des Feuerwehrmanns löst auch über Todtenweis hinaus viel Mitgefühl aus. So bekundeten etwa die Freiwillige Feuerwehr Pichl-Binnenbach, die Freiwillige Feuerwehr Affing und die Freiwillige Feuerwehr Haunswies in den sozialen Netzwerken ihr Beileid und wünschten der Familie und der Feuerwehr viel Kraft. "Diese Anteilnahme ist sehr schön in diesen schwierigen Zeiten", sagt Kommandant Schübl. (mit nsi)

Lesen Sie dazu auch