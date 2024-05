Todtenweis

vor 33 Min.

Gemeinderat Todtenweis ringt zäh um Sonnenstrom auf zehn Hektar

Plus Westlich von Sand plant ein Landwirt eine Freiflächenfotovoltaikanlage. Der Gemeinderat ist sich bei der Thematik uneins. Und so wird argumentiert.

Von Johann Eibl

Am Flutgraben sollte in der Gemeinde Todtenweis eine Fotovoltaikanlage auf freier Fläche entstehen. Dieses Vorhaben hatte aber keine Chance, weil dort der Kiebitz zu Hause ist. In der Sitzung am Mittwoch befasste sich der Gemeinderat von Todtenweis ausführlich mit einem anderen Standort, den der gleiche Antragsteller, ein ortsansässiger Landwirt, nun ins Auge gefasst hat.

Dabei handelt es sich um eine Fläche von zehn Hektar am „Wandwasser“ westlich des Ortsteils Sand. Um diese entspannte sich im Gremium ein zähes Ringen. Denn es gab durchaus unterschiedliche Haltungen bei dieser Thematik.

