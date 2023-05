Im Jahr 1033 wird Todtenweis als "Teitinwich" erstmals urkundlich erwähnt

Der Kaiser bestätigt im Jahr 1033, dass ein Gut in "Teitinwich" an das Kloster St. Afra in Augsburg verschenkt wird. Ein Historiker berichtet davon in Todtenweis.

Wann wurde Todtenweis erstmals schriftlich erwähnt? Dieser Frage ging Anton Serafin Baur von der Fakultät für Mittelalterliche Geschichte der Universität Augsburg bei der 30-Jahrfeier des "Fördervereins 1000 Jahre Todtenweis" nach. Der ursprüngliche Name Teitinwich kommt von einem Feldherrn namens Teito und seinem Dorf „whihs“, in dem er lagerte. Als Wiese des Teito.

Die lateinisch abgefasste Originalurkunde ist aus Pergament und liegt im Staatsarchiv in Augsburg und misst 49 Zentimeter in der Höhe 43 Zentimeter in der Breite und wurde am 26. Juni 1033 ausgestellt. Darin bestätigt Kaiser Konrad II. dem Kloster St. Afra in Augsburg die Schenkung eines Gutes in „Teitinwich“, das die verstorbene Kaiserin Kunigunde dem Kloster zum Seelenheils ihres Gemahls, Kaiser Heinrichs II. gestiftet hatte. Die Urkunde wurde vom Kaiser Konrad II. mit Siegel und Unterschrift bestätigt. Kaiser Konrad II. galt als einer der mächtigsten Männer Deutschlands und erst durch seine Beglaubigung wurde die Schenkungsurkunde rechtskräftig.

Auf dem Bild sind Anton Serafin Baur von der Fakultät für Mittelalterliche Geschichte der Uni Augsburg, Petra Wackerl und Franz Leopold vom Todtenweiser Förderverein zu sehen. Foto: Sofia Brandmayr

In der übersetzten Urkunde heißt es unter anderem: "Im Namen der heiligen und unteilbaren Dreifaltigkeit wollen wir, Konrad, durch göttliche wohlwollende Gnade erhabener Kaiser der Römer, dass der Gesamtheit aller Christgläubigen und unserer Getreuen bekannt ist, wie die erhabenen Kaiserin Kunigunde, als sie jüngst dieses gegenwärtige Leben (noch) genossen hat, ein gewisses Gut, das in einem Ort, genannt Teitinwich und in der Grafschaft des Grafen Udalschalk gelegen, in Besitz hatten, an das in der Stadt Augsburg erbaute Kloster St. Afra (und) den Mönchen, die daselbst Gott dienen, vermacht hat."

Gut in Todtenweis wird mit Leibeigenen verschenkt

In der Urkunde ist auch festgelegt, was alles zum geschenkten Gut gehört. Dieses werde übergeben mit "den Leibeigenen beiderlei Geschlechts, Hofstätten, Baulichkeiten, Äckern, Felder, Wiesen, Weiden, Wäldern, Jaden, Erträgen und Einkünften, bebauten und unbebauten Ländereien, wegsamen und unwegsamen, Wasser, Wasserläufen, Mühlen, Fischereien, besuchten und unbesuchten und auch mit allem Nutzen der beschriebenen und benannt werden kann." Abt und Mönche der Kirche hätten fortan freie Verfügung zu besitzen, zu übergeben, zu verkaufen, zu tauschen oder anderweitig zum Wohl der Kirche zu verwenden. Damit das Dokument dauerhaft Bestand habe, werde es mit dem Siegel "des unüberwindlichsten Kaiser der Römer" versehen. Am Ende heißt es: "In Merseburg glücklich angefertigt. Amen.“

Die Monarchen, wie auch Kaiser Heinrich II. hatten viele Reichsgüter, die auch eine wichtige Stütze für die Regentschaft waren. Auch Kaiserin Kunigunde war eine reiche Frau. Sie bekam als „Leibgedinge“ (Brautgeschenk) große Besitztümer in ganz Bayern geschenkt. Unter anderem auch den Kaiserhof in Todtenweis, jetziger „Hannesbauernhof“. Zu dem Amtshof gehörten auch 12 ½ Hufen (etwa 15 Hektar Land).

