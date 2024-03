Konzept der Firma Durach gefällt dem Gemeinderat

Plus Nun kann das Unternehmen die umfangreichen Planungen fortsetzen. Gemeinde beteiligt sich mit 15.000 Euro am Ziffernblatt bei der Kirchturmruhr.

Das Verhältnis war nicht immer ungetrübt. Jetzt hat sich eine Problemfrage zwischen der Konservenfabrik Durach im Ortsteil Sand und der Gemeinde Todtenweis offenbar geklärt: die Abwasserbehandlung. Das Unternehmen legte ein Konzept dafür vor. Bürgermeister Konrad Carl sagte dazu in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch: "Die Firma hat sich da schon ins Zeug gelegt."

Der Antragsteller hatte auf eine umfangreiche Animation gesetzt, die in der Sitzung zu sehen war. Mit Erfolg. Der Bürgermeister nannte die vorgesehene Technik "praktikabel und energetisch schlüssig". Sein Fazit überzeugte schließlich auch den Gemeinderat: "Da spricht nichts dagegen." Zuletzt hatte der Gemeinderat im Zusammenhang mit einer Bauvoranfrage von Durach die Erstellung eines Abwasserkonzeptes gefordert, um die örtliche Kläranlage zu entlasten.