Drei weitere Diebstähle aus geparkten Autos

Im Todtenweiser Ortsteil Sand und im Rehlinger Ortsteil Oberach waren geparkte Autos das Ziel von Dieben. Erbeutet hat er Bargeld und Bankkarten.

Zwei Diebstähle aus geparkten Autos meldet die Aichacher Polizei am Wochenende. Im Todtenweiser Ortsteil Sand entwendete eine bislang unbekannte Person zwischen Donnerstag gegen 18 Uhr und Freitag gegen 8 Uhr aus einem im Keltenring geparkten Ford Bargeld und eine EC-Karte. Der Beuteschaden beläuft sich laut Polizei auf eine mittlere dreistellige Summe.

Im Rehlinger Ortsteil Oberach ereignete sich der Diebstahl zwischen Donnerstag gegen 19.30 Uhr und Freitag gegen 7.15 Uhr. Hier entwendete der unbekannte Täter aus zwei in der Kobesstraße geparkten Autos - einem Skoda und einem VW - Bargeld und Bankkarten. Der Beuteschaden beläuft sich auf hohe dreistellige Summe.

Ähnlicher Fall am Donnerstag in Aichach

Bereits am Freitag hatte die Polizei über einen ähnlichen Fall aus Aichach berichtet. Dort hatte eine unbekannte Person am Donnerstag zwischen 11.40 bis 13.30 Uhr aus einem in der Oskar-von-Miller-Straße abgestellten Opel eine Geldbörse gestohlen.

Die Polizei bittet in allen Fällen um Zeugenhinweise unter Telefon 08251/8989-11. (bac)