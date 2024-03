Todtenweis

Todtenweis feiert die Renovierung der Pfarrkirche

Plus Auch der Termin steht schon fest. Bis dahin ist aber noch viel zu tun. In der Bürgerversammlung sind aber auch Energieversorgung und fehlende Kita-Plätze ein Thema.

Von Johann Eibl

Die Kirche in Todtenweis ist fast 300 Jahre alt. Derzeit wird die Pfarrkirche saniert. Die politische Gemeinde beteiligt sich an den Kosten mit 45.000 Euro für den Kirchturm, mit 20.000 Euro für den Innenbereich und mit maximal 15.000 Euro für die Ziffernblätter. Diese Unterstützung kommentierte Kirchenpfleger Josef Leopold in der Bürgerversammlung am Mittwoch mit den Worten: "Sehr edel."

Kirchenpfleger Josef Leopold informierte über den Stand der Kirchenrenovierung. Foto: Johann Eibl

An Spenden aus der Bevölkerung sind bislang gut 20.000 Euro eingegangen, zum Teil bewegen sie sich im vierstelligen Bereich. "Nach Ostern wollen wir richtig loslegen", teilte Leopold mit. Als Grund für diese Eile nannte er das Datum 30. Juni: "Da wollen wir die Wiedereinweihung der Kirche feiern. Der Bischof will kommen." Am letzten Sonntag im Juni findet auch das Pfarrfest statt, das eigentlich an einem späteren Termin vorgesehen war.

