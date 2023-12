Todtenweis

vor 18 Min.

Todtenweis legt Gebühr für Schmutzwasser neu fest

Plus Die Gemeinde Todtenweis verzeichnete beim Schmutzwasser eine Unterdeckung von einer Million Euro. Deshalb legt sie die Gebühren für industrielles Schmutzwasser neu fest.

Von Johann Eibl

Die Schmutzwassergebühr in der Gemeinde Todtenweis wird neu festgelegt. Was bei der Kalkulation alles zu beachten ist, darüber informierte Simon Kohl von der Kommunalberatung Dr. Schulte/Röder aus Veitshöchheim am Mittwoch den Gemeinderat. Die Unterdeckung in diesem Bereich sei immer größer geworden, berichtete der Fachmann. Sie habe schließlich eine Million Euro betragen. Das hat nun Folgen.

Das industrielle Abwasser sei stark verschmutzt. Michael Hofberger sagte dazu: "Das weiß jeder, wo das herkommt." Das industrielle Abwasser wird nun ausgegliedert. Ab 1. Januar 2024 sind pro Kubikmeter Schmutzwasser 4,11 Euro zu zahlen. Kilian Leopold, Franz Färber und Bernhard Riß stimmten gegen diesen Antrag, Andreas Berger und Ulrich Siegmund fehlten entschuldigt.

