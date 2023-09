Windkraft-Pläne in Todtenweis stehen wohl vor dem Aus

Plus Die Gemeinde Todtenweis wollte umfangreiche Flächen für Windkraft ausweisen. Doch nun sieht es so aus, als ob diese Pläne zum Scheitern verurteilt wären.

Fest entschlossen wirkte der Gemeinderat von Todtenweis, seinen Beitrag zur Klimawende zu leisten. Darum sollten der Flächennutzungsplan geändert und darin Flächen eingezeichnet werden, auf denen Windkraftanlagen möglich sind. Doch derzeit sieht es danach aus, als ob dieses Vorhaben zum Scheitern verurteilt ist. Wie in der Sitzung am Mittwoch klar zum Ausdruck kam, genießt der Artenschutz Vorrang. Genauer gesagt: Rot- und Schwarzmilane haben im Westen des Landkreises ihr Quellschutzgebiet und damit können bis auf Weiteres keine Windräder im Gebiet dieser Kommune entstehen.

Bürgermeister Konrad Carl hat sich beispielsweise bei der Regierung von Schwaben kundig gemacht und fasste das Thema so zusammen: "Wir haben keine Chance, Windkraft zu vollziehen. Wir sind raus aus der Geschichte. Wir sollten das Vorhaben ruhen lassen."