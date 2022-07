Feuerwehr befreit Frau nach Unfall aus umgekipptem Auto

Nachdem eine Frau mit einem geparkten Auto kollidiert ist, kippt ihr Fahrzeug auf die Seite. Um sie zu befreien, muss die Feuerwehr anrücken.

Eine 69 Jahre alte Autofahrerin ist am Donnerstagmorgen gegen 4.45 Uhr in Vierkirchen (Landkreis Dachau) mit einem am Straßenrand geparkten Auto zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich auf der Dachauer Straße in Richtung Schönbrunn kurz vor dem Ortsende. Das Auto der Frau kippte zur Seite und kam auf der Fahrerseite zum Liegen. Da sich die Frau nicht selbstständig befreien hatte können, rückte die Feuerwehr an. Die 69-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Klinikum Pfaffenhofen eingeliefert. Ihr Auto wurde abgeschleppt. Laut Angaben der Polizei Aichach entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15000 Euro. (lavoe)