Das „Bürgerbudget“ macht am Ammersee Schule

Die Gemeinde Greifenberg ruft zum Mitmachen auf. In Schondorf sammeln die Menschen schon eine Weile Erfahrungen mit dem "Bürgerbudget".

Nach Schondorf gibt es nun auch in Greifenberg ein „Bürgerbudget“. Inspiriert von der größeren Nachbargemeinde besteht nun auch in Greifenberg die Möglichkeit zur Bürgerbeteiligung in der Form eines solchen Budgets. Aus der Bürgerschaft haben sich Peter Uffelmann, Grete und Jan Veira sowie Natalia Ritzkowsky für die Umsetzung der Bürgerbeteiligung starkgemacht. Sie wurden von Bürgermeisterin Patricia Müller unterstützt, die diese Art der Bürgerbeteiligung unterstütze, heißt es in einer Mitteilung.

Greifenberg und Schondorf nutzen Synergien

Die Nachbargemeinden Greifenberg und Schondorf, die auch in einer Verwaltungsgemeinschaft zusammenarbeiten, nutzen für die Umsetzung des Projekts Synergien. Zeitplan und Werbemaßnahmen orientierten sich aneinander, das Informationsmaterial stamme aus derselben Werkstatt. So werden gleich zu Beginn Kosten eingespart, was dem Budget der Projekte zugutekomme.

Ziel der Maßnahme sei es, eine gute Idee weiterzutragen und die Menschen in Greifenberg zusammenzubringen, um etwas mit hohem Nutzen für die Gemeinschaft im Ort zu erreichen. Peter Uffelmann, Beauftragter des Gemeinderats für das „Bürgerbudget“, steht denen zur Seite, die eine Idee einreichen wollen. Ende Juli geht es los und jede Person, die in Greifenberg lebt und älter als 14 Jahre ist, kann mitmachen.

Ideen können bis Ende September eingereicht werden

Bis zum 30. September 2021 können Projekte postalisch an die Gemeinde oder per E-Mail an ideenfuergreifenberg@greifenberg-ammersee.de eingereicht werden. Am 9. Oktober werden die Projekte öffentlich vorgestellt. Bis 31. Oktober kann die Bevölkerung dann ihre Favoriten wählen. Die beliebtesten Projekte werden daraufhin dem Gemeinderat vorgestellt. Die Verantwortlichen für die Projekte haben ein Jahr Zeit ihre Ideen umzusetzen.

In Schondorf geht die Aktion in die dritte Runde. Ab sofort bis 30. September können wieder „Ideen für Schondorf“ eingereicht werden. Hierfür reicht es, eine E-Mail mit aussagekräftigen Informationen und Bildern an die Verwaltung zu schicken, die dann vom Organisationsteam veröffentlicht werden.

Vorstellung der Projekte in einer Ausstellung

So könnten Kosten eingespart und mehr Gelder den Projekten zur Verfügung gestellt werden. Die Wahl der Favoriten setzt sich aus drei Komponenten zusammen: die dreiwöchige Ausstellung in der Bahnhofshalle, eine öffentliche Veranstaltung und die Briefwahl in der Zeit vom 7. bis 31. Oktober, mit der eine Rangliste erstellt wird.