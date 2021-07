Der Stall auf der Eselfarm in Pähl darf bleiben

Plus Es gibt eine erste Entscheidung in Sachen Eselfarm. Ein nachträglich eingereichter Bauantrag wird genehmigt. Das Ergebnis ist knapp und die Meinungen sind gegensätzlich.

Mit nur einer Stimme Mehrheit sprach sich der Pähler Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung dafür aus, einem Bauwerk der Eselfarm „Asinella“ nachträglich das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen, nachdem es dafür bislang keine Baugenehmigung gab. Sechs Gemeinderäte votierten für die Genehmigung des bereits bestehenden Gebäudes, das als Eselstall, Schafstall, Heulager und Mistlege dient, fünf waren dagegen. Dass vier Stimmen fehlten, lag an der Abwesenheit der Räte. Sie waren laut Bürgermeister Werner Grünbauer urlaubsbedingt entschuldigt.