Ammersee

Dießen: Die Ammersee Actors stehen wieder auf der Bühne

2020 klappte es wegen Corona nicht. Ab Freitag spielen die Ammersee Actors nun aber in einem Biergarten in Raisting.

Plus Chris Filser und seine Dießener Theatertruppe "Ammersee Actors" bringen Lebensfreude zurück auf die Bühne. Ab dem Wochenende wird im Biergarten in Raisting gespielt.

Von Michael Fuchs-Gamböck

Er kann es einfach nicht lassen, Kultur vernichtender Corona-Virus hin oder her: Der Dießener Chris Filser, in der Marktgemeinde vor allem bekannt als Inhaber des etablierten IT-Fachgeschäfts „Computer Centrum“, präsentiert diesen Sommer samt neun Mitstreitern mit „Actors in Action“ ein neues Programm. Denn Filsers Herz schlägt seit Urzeiten für die Mimik, wie der 53-jährige Kreativ-Tausendsassa unumwunden zugibt: „Schon als Kind stand ich auf der Bühne, im Augustinum von Dießen“, erzählt er beschwingt. „Ich liebe es, in die unterschiedlichsten Rollen schlüpfen zu können.“

