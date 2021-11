Dießen hat einen ausgezeichneten Filmemacher

Plus Bernhard Holzer (22) aus Dießen macht sich gerade in der Filmbranche einen Namen. Mit seinem Kurzfilm „Collapsing Timelines“ ist er schon international erfolgreich und verfolgt ein ehrgeiziges Ziel.

Es war eine spontane Idee. Bernhard Holzer hat sie umgesetzt, einen Kurzfilm gedreht und kann sich nun als international preisgekrönten Filmemacher bezeichnen. Denn der 22 Jahre alte Dießener Filmemacher hat für seinen Kurzfilm „Collapsing Timelines“ gleich mehrere Preise und Nominierungen eingefahren: Eine internationale Auszeichnung gab es beim Thessaloniki Free Short Festival, wo der Film die Sparte „Science Fiction“ gewann; nationale Auszeichnungen als bester Science-Fiction-Film kamen vom „Berlin Indie Filmfestival“ und vom Augsburger „Mabig Filmfestival“. Nominierungen gab es bei weiteren drei Festivals. Davor lagen mehrere Monate intensiver Arbeit ohne nennenswertes Budget.