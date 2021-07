Erfolgreicher Abi-Jahrgang an den Oberlandschulen in Weilheim

Drei Schüler und eine Schülerin bekommen an den privaten Oberlandschulen in Weilheim die Abiturzeugnisse. Bei der Übergabe ist die Schulleiterin tief berührt.

Vier Absolventinnen und Absolventen des Gymnasiums der privaten Oberlandschulen in Weilheim wurden dieser Tage die Abiturzeugnisse übergeben. „Ich bin tief berührt, dass ich das heute tun kann“, sagte Schulleiterin Ingeborg Krabler in ihrer Rede bei der Abschlussfeier. Sie gratulierte zum Erreichten und thematisierte die Wirren, die die Corona-Pandemie seit März 2020 brachte, und das lebenslange Lernen.

„Ihr seid ein besonderer Jahrgang, denn ihr seid in den beiden letzten Schuljahren durch die Pandemie vor besondere Herausforderungen gestellt gewesen.“ Schulschließungen mit Homeschooling, Präsenzunterricht mit Maskenpflicht habe es gegeben, Kontaktverbote und -einschränkungen im Privaten und stets die Ungewissheit, wie es noch weitergehen werde. Das sei unnatürlich gewesen, unerwünscht, unerwartet und es habe Folgen gezeigt, die „keiner gewollt habe, die aber notwendig waren“. Krabler sah in dieser Tatsache auch eine Chance für jene, die sie genutzt hätten. Krabler zeigte sich erfreut über den Erfolg der Absolventin und der Absolventen und darüber, dass in den vergangenen Wochen nicht nur schulisches Lernen deren Leben bestimmt habe. „Neue Kommunikations- und Unterrichtsformen mussten erlernt und geprobt werden und dann kam es auf das Gelingen der Prüfungen an.“

In Zukunft müssen viele Probleme gelöst werden

Viele Probleme müssten in Zukunft bewältigt werden, so Krabler, die auf die Pandemie, die Kraft der Natur, den Klima- und Umweltschutz und die Fairness im weltweiten Miteinander einging. Überdies sprach sie die Veränderung in der Arbeitswelt, in den Machtverhältnissen und die Bedrohung des Friedens an und rief die scheidenden Abiturienten auf, sich nicht entmutigen zu lassen, sondern sich einzumischen, zu streiten und zu handeln. „Ihr seid Gestalter eures eigenen Lebens. Glaubt daran, dass ihr die Welt zum Besseren verändern könnt.“ (ak)

