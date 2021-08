Ammersee

Finninger helfen Flutopfern in Rheinland-Pfalz

Julian Wilhelmy mit Judith Hoex, der Besitzerin des betroffenen Gast- und Reiterhofs in Trimbs.

Plus Die Finningerin Gudrun Benteler leistet mit ihrem Sohn in Rheinland-Pfalz spontan Hilfe. Im Urlaub bringen sie den Flutopfern eines Reiterhofes Geld, Futter und Medikamente und packen selbst mit an.

Von Sibylle Reiter

Gudrun Benteler aus Finning hat mit ihrem Sohn Julian Wilhelmy auf einem Reiterhof in Rheinland-Pfalz, der von der Flut schwer getroffen wurde, spontan Hilfe geleistet. „Ich hatte gerade Urlaub und hörte Berichte über die Flut im Radio. Auf der digitalen Pinnwand eines Senders gab es mehrere Aufrufe des Gast- und Reiterhofes Trimbser Mühle, der dringend Hilfe brauchte.“

